Число призывников в ВВО осенью снизится за счет увеличения контрактников

ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Около восьми тысяч новобранцев из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири будут призваны в армию осенью этого года, что на одну тысячу человек меньше прошлогоднего осеннего призыва, снижение связано с ростом количества контрактников, сообщает пресс-служба округа во вторник.

Ранее сообщалось, что план набора в войска осенью 2017 года в ВВО составлял девять тысяч человек.

"Комиссариаты округа планируют призвать и отправить в войска около восьми тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири. По сравнению с осенней призывной кампанией 2017 года количество призываемых граждан уменьшилось. Это связано с планомерным комплектованием войск военнослужащими-контрактниками. А также с тем, что в районах Крайнего Севера призыв осуществляется один раз в год, в 24 районах Якутии, Забайкалья, Камчатки, Чукотки и Хабаровского краев он прошел весной", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что около 90% призывников будут проходить военную службу в ВВО. Первые отправки призывников начнутся во второй половине октября.

Сообщается, что с этого года ранее признанным негодными к службе по состоянию здоровья мужчинам в возрасте до 27 лет в этом году разрешили проходить повторную медкомиссию. Если врачи признают их годными к службе, то они пойдут в армию на общих основаниях.

Отмечается, что на сборных пунктах призывников обеспечат военной повседневной формой одежды, каждый из них получит армейскими несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия.