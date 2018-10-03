В Таджикистане российские снайперы уничтожили условных террористов

ДУШАНБЕ, 2 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. Снайперы 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане отработали стрельбу на максимальных дальностях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.

"В рамках учений на полигоне Ляур, что в 40 километрах южнее Душанбе, снайперы РВБ, работая в группах, уничтожили условных террористов на предельно дальних дистанциях, работая из засад", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, разведывательные подразделения обнаружили отдельные малые группы условных террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов и передали данные об их местоположении снайперским группам. "После получения данных о передвижении групп условных террористов снайперы скрытно выдвинулись и заняли выбранные позиции, а затем уничтожили условных террористов", - сообщил он.

Особое внимание на этих учениях уделялось вопросам групповой подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки и применению подручных средств для маскировки, отметили в пресс-службе. Стрельба велась на максимальном расстоянии около 1,5 тысячи метров.

Всего в учении приняли участие около 300 военнослужащих.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.