Новая РЭБ для В-2 запаздывает

ВВС США работают над тем, чтобы "стареющие" бомбардировщики В-2 по-прежнему обладали высокими возможностями по "уклонения от обнаружения" все более современными системами ПВО Ирана и Северной Кореи, которые получают вооружения из Китая и России, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на bloomberg.com (26 сентября).

По новым оценкам ВВС, улучшенная система РЭБ "бомбардировщика эры 1990-х годов" потребует на 390 млн долл США больше, чем планировалось (или на 14% больше, чем оценивалось в 2015 году). Когда В 2016 году ВВС выдавали контракт компании Northrop Grumman на модернизацию бортовой системы управления и обороны, они исходили из тоо, что к маю 2022 года все 20 бомбардировщиков получат новое оборудование.

Эта система предназначена дял обнаружения, идентификации и отслеживания работы радаров противника в системе мощной ПВО и работает в комбинации с композитными материалами, специальными покрытиями и конструкцией "летающего крыла" В-2. Если в 2015 году модернизация самолета в этой области оценивалась в 2,68 млрд долл, то теперь достигла суммы 3,07 млрд. Это увеличение должно быть профинансировано до 2025 года после того, как ВВС найдут дополнительные 300 млн долл из своего бюджета.

Эффективная система РЭБ "необходима для глубокого проникновения через систему обороны противника, насыщенной эффективными средствами ПВО", написал в электронном письме в адрес издания Bloomberg председатель Комитета по вооруженным силам Конгресса США Роб Витман. "К сожалению, данная программа обещала многое, но дала немного, последняя задержка графика особенно проблематична, поэтому наш Комитет тщательно оценит окончательную стоимость системы РЭБ, чтобы обеспечить разумное использование средств налогоплательщиков", написал конгрессмен.

Командование глобальных ударов ВВС США отслеживает возможную задержку обновления самолета, говорится в электронном письме пресс-секретаря командования подполковника Урия Орланда. "Мы по прежнему привержены обеспечению этого критического потенциала В-2 как можно быстрее", написал он.

Представитель ВВС США Хоуп Кронин в электронном письме сообщил, что ведутся работы по завершению конфигурации оборонительной системы В-2 и будет сделано все возможное, чтобы новый график был выполнен в отведенные сроки.