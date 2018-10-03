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03.10.2018
Военный паритет

"Файр Скаут" "обесчеловечивает" войну на море

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AN/SSQ-53F DIFAR
Вертолет сбрасывает группу подводных датчиков ("сонобуй") с парашютной системой приводнения AN/SSQ-53F DIFAR.
Источник: janes.com

По заявлению компании Northrop Grumman, ее беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout (на платформе P10 Bell 407) впервые продемонстрировал возможность автономно доставлять в заданный район и сбрасывать подводные датчики, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (28 сентября).

Компания совершенствует средства противоминной борьбы, создав ГАС с радаром с микросинтезированной апертурой (Micro Synthetic Aperture Sonar - (SAS), интегрируемую в автономный подводный аппарат (autonomous underwater vehicle - AUV). Эти работы ведутся с целью создания беспилотных средств, которые воплотят в себя "будущие технологии совместного действия с низким уровнем риска". Эти средства дают возможность получать критически важную информацию о противнике в опасных районах, где пилотируемая техника может подвергнуться большому риску.

На фото вертолет сбрасывает группу подводных датчиков ("сонобуй") с парашютной системой приводнения AN/SSQ-53F DIFAR разработки компании Sonobuoy TechSystems. Оборудование сбрасывается на высоте от 200 до 300 футов над уровнем моря.

02.10.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Fire Scout
Компании
Northrop Grumman
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