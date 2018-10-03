Грузия получила французские зенитные ракетные комплексы Mistral ATLAS

1 октября 2108 года на грузинской авиабазе Алекссевка вблизи Тбилиси состоялись мероприятия в честь Дня военной авиации Грузии, в которых приняли участие премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генерального штаба вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая. В ходе мероприятий были впервые продемонстрированы недавно полученные Грузией из Франции зенитные ракетные комплексы Mistral ATLAS ближнего действия производства французского отделения объединения MBDA, использующие ракеты переносного зенитного ракетного комплекса Mistral.

Полученные Грузией французские зенитные ракетные комплексы ближнего действия MBDA Mistral ATLAS на шасси автомобилей Arquus ACMAT VLRA 2. Слева - РЛС TRS Ground Master GM403. Алексеевка, 01.10.2018 (с) министерство обороны Грузии

Напомним, что министерство обороны Грузии 15 июня 2015 года заключило во Франции контракты общей стоимостью более 100 млн евро на приобретение средств ПВО. Один контракт стоимостью 56,131369 млн евро с ThalesRaytheonSystems (TRS, совместное предприятие американской корпорации Raytheon и французской группы Thales) предусматривал поставку Грузии одной подвижной РЛС дальнего обнаружения воздушных целей Ground Master GM403 и двух подвижных РЛС средней дальности обнаружения воздушных целей Ground Master GM200, а также подвижных командых пунктов ПВО производства группы Thales. Второй контракт стоимостью более 50 млн евро предусматривал поставку самоходных зенитных ракетных комплексов ближнего действия MBDA Mistral ATLAS (первоначально сообщалось о якобы приобретении Грузией французских ЗРК MICA VL).

Реализация контрактов затянулась по политическим и финансовым причинам. Лишь в 2017 году французское руководство дало окончательное разрешение на его реализацию, в результате чего французский банк Societe General выдал Грузии кредит стоимостью около 100 млн евро на финансирование контрактов. Санкция на отгрузку техники была дана Парижем только в начале 2018 года

Полученная Грузией РЛС Ground Master GM403 была впервые продемонстрирована 26 мая 2018 года на выставке вооружения на площади Свободы в Тбилиси в связи со 100-летием провозглашения независимости Грузии, а РЛС Ground Master GM200 и командный пункт управления ПВО были впервые продемонстрированы в Алексеевке 31 мая 2018 года. Поставленная в рамках этого контракта техника выполнена на автомобильном шасси Renault Truck Defense (Arquus) типа К с колесной формулой 8х8. РЛС GM403 была также продемонстрирована на мероприятиях в Алекссевке 1 октября.

Полученные Грузией ЗРК Mistral ATLAS выполнены на шасси французских автомобилей Arquus ACMAT VLRA 2 с колесной формулой 4х4. Система Mistral ATLAS (Affût Terrestre Léger Anti-Saturation) в поставленном Грузии варианте была разработана еще в начале 1990-х годов и представляет собой двухзарядную опорную пусковую установку (с ручным управлением) для ракет ПЗРК Mistral (cейчас, видимо, в исполнении Mistral 2, максимальная дальность стрельбы до 6,5 км). Известно, что комплексы Mistral ATLAS ранее поставлялись вооруженным силам Франции, Бельгии, Венгрии, Кипра и ОАЭ.

Полученные Грузией французские зенитные ракетные комплексы ближнего действия MBDA Mistral ATLAS на шасси автомобилей Arquus ACMAT VLRA 2 и РЛС TRS Ground Master GM403. Алексеевка, 01.10.2018 (с) кадры из видео министерства обороны Грузии

Полученные Грузией французские зенитные ракетные комплексы ближнего действия MBDA Mistral ATLAS на шасси автомобилей Arquus ACMAT VLRA 2 и РЛС TRS Ground Master GM403. Алексеевка, 01.10.2018 (с) кадры из репортажа 1 канала грузинского телевидения

Видео (с) министерство обороны Грузии: