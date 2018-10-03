Войти
03.10.2018
Военно-промышленный курьер

Модификация отношений

1374
1
0
Владимир Путин и Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время морской прогулки на судне. 21 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Индия ищет в России опору для рывка в космос

Президент Владимир Путин проведет два дня в Индии. Запланированы его переговоры с главой государства Рамой Натхой Ковиндой и премьер-министром Нарендрой Моди, участие в работе российско-индийского делового форума. Подготовлен пакет документов, среди которых договор о поставке Индии зенитно-ракетных систем С-400 и соглашение о направлении в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина первого индийского экипажа. Визит российского лидера обещает быть весьма интересным своими итогами.

Основным событием станут переговоры с Нарендрой Моди. У премьера Индии не за горами выборы, против политика сильно ополчилась оппозиция, и многие оппоненты решительно настроены его сместить с поста. Он довольно сильно "зажат", в том числе в области внешней политики, американцами. И в этой обстановке официальный визит Владимира Путина очень важен для индийского премьера именно по электоральным соображениям. Индийские выборы непредсказуемы и могут принести победу оппозиции.

Есть что обсудить в области стратегического взаимодействия наших стран. В Индии сегодня очень сильно влияние американцев. Дели превратился в одного из их главных партнеров в регионе, поэтому Вашингтон сделает все возможное, чтобы нас оттуда, образно говоря, убрать.

“Встреча Путина и Моди покажет американцам, что их попытки изолировать Россию зашли в тупик”

Официальный визит Владимира Путина должен показать: как бы ни складывалась текущая ситуация у индийцев в отношениях с американцами, мы остаемся друзьями и надежными партнерами. Здесь позиция, я бы сказал, оборонительная: мы вместе защищаемся от заокеанских попыток нас поссорить. Таким образом Владимир Путин хочет показать, что нас многое связывает, преемственность сохраняется.

В этом плане очень важны переговоры по экономическим вопросам. Многих экспертов и меня в том числе, например, чрезвычайно интересует, как будет развиваться энергетическое сотрудничество, а конкретно – в сфере газовых поставок. Дело в том, что в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме по итогам встречи Владимира Путина и Наредры Моди была принята "Санкт-Петербургская декларация Российской Федерации и Республики Индии: Взгляд в XXI век". В ней зафиксировано намерение обеих стран развивать партнерство в атомной, углеводородной и гидроэнергетике. Эксперты рассматривали три варианта сотрудничества РФ и Индии в газовой сфере. Из них наименее вероятный – строительство трубопровода, поскольку магистраль придется тянуть через Гималаи. Пока нет четкой информации, к какому итогу пришли стороны. Так что, возможно, в этой сфере следует ожидать какого-либо прорыва.

Небезынтересно соглашение о подготовке первого индийского космического экипажа. Генеральная линия премьер-министра Индии и его партии нацелена на то, чтобы совершить технологический рывок. Но не за счет общего повышения грамотности и уровня жизни, как делают китайцы. Когда председатель Мао пришел к власти, все деньги были брошены на образование и ликвидацию неграмотности. А вот первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру поступил совершенно иначе – в стране были созданы шесть или семь университетов мирового класса и хайтек поднялся на самый высокий уровень. Думаю, подход таков: после колоссального успеха в информационных технологиях индийцы будут точно так же прорываться в космос. И это важнейший элемент стратегии: задача заключается не в том, чтобы слетать на российской ракете на международную станцию, а в том, чтобы самим стать космической державой. Тем более что в Индии болезненно воспринимают любое отставание от китайцев. Ключевая особенность менталитета политиков этой страны в том, что когда страна совершит колоссальные прорывы, нищета исчезнет. Сейчас, образно говоря, существуют две Индии. Одна живет в XXI веке, а другая – в XIX. И они уживаются. Задача – продолжать развивать Индию будущего, страну хайтека. Это линия нынешнего правительства в целом.

Политическое будущее Нарендры Моди непредсказуемо, все будет зависеть от того, удастся ли ему удержаться у власти на следующих выборах. Однако Индия, уверен, будет оставаться для нас приоритетным партнером. Американцы, вероятно, способны усилить влияние на эту страну, сделав на нее ставку в регионе, но на наших отношениях это не скажется.

Повторюсь: самое главное – встреча двух лидеров еще раз покажет Соединенным Штатам, что их попытки изолировать Россию зашли в тупик. Политический смысл визита нашего президента в Индию именно в этом.


Саид Гафуров, руководитель направления "Восток" портала Pravda.ru

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 38 (751) за 2 октября 2018 года

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
КнААЗ Гагарина
ЦПК Гагарина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.11.2015
Крылья на экспорт
23.11.2015
Истребители Су-35 дополнят возможности ВМС Китая
27.01.2015
Представлен новый робот-андроид разработки НПО «Андроидная техника» и ФПИ
05.09.2013
От Роскосмоса отстыкуют промышленность
11.07.2012
Внеземная оптимизация
1 комментарий
№1
03.10.2018 14:30
Насчёт горного газопровода первое, что приходит в голову, что можно провести мягкие надувные трубы, закреплённые, например, между двумя монорельсами :о)) На таких участках необходимо поддерживать высокую скорость потока, чтобы не требовалось высокое давление на стенки. Ну и, понятно должно быть армирование, сетки.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков