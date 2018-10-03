Модификация отношений

Индия ищет в России опору для рывка в космос

Президент Владимир Путин проведет два дня в Индии. Запланированы его переговоры с главой государства Рамой Натхой Ковиндой и премьер-министром Нарендрой Моди, участие в работе российско-индийского делового форума. Подготовлен пакет документов, среди которых договор о поставке Индии зенитно-ракетных систем С-400 и соглашение о направлении в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина первого индийского экипажа. Визит российского лидера обещает быть весьма интересным своими итогами.

Основным событием станут переговоры с Нарендрой Моди. У премьера Индии не за горами выборы, против политика сильно ополчилась оппозиция, и многие оппоненты решительно настроены его сместить с поста. Он довольно сильно "зажат", в том числе в области внешней политики, американцами. И в этой обстановке официальный визит Владимира Путина очень важен для индийского премьера именно по электоральным соображениям. Индийские выборы непредсказуемы и могут принести победу оппозиции.

Есть что обсудить в области стратегического взаимодействия наших стран. В Индии сегодня очень сильно влияние американцев. Дели превратился в одного из их главных партнеров в регионе, поэтому Вашингтон сделает все возможное, чтобы нас оттуда, образно говоря, убрать.

“Встреча Путина и Моди покажет американцам, что их попытки изолировать Россию зашли в тупик”

Официальный визит Владимира Путина должен показать: как бы ни складывалась текущая ситуация у индийцев в отношениях с американцами, мы остаемся друзьями и надежными партнерами. Здесь позиция, я бы сказал, оборонительная: мы вместе защищаемся от заокеанских попыток нас поссорить. Таким образом Владимир Путин хочет показать, что нас многое связывает, преемственность сохраняется.

В этом плане очень важны переговоры по экономическим вопросам. Многих экспертов и меня в том числе, например, чрезвычайно интересует, как будет развиваться энергетическое сотрудничество, а конкретно – в сфере газовых поставок. Дело в том, что в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме по итогам встречи Владимира Путина и Наредры Моди была принята "Санкт-Петербургская декларация Российской Федерации и Республики Индии: Взгляд в XXI век". В ней зафиксировано намерение обеих стран развивать партнерство в атомной, углеводородной и гидроэнергетике. Эксперты рассматривали три варианта сотрудничества РФ и Индии в газовой сфере. Из них наименее вероятный – строительство трубопровода, поскольку магистраль придется тянуть через Гималаи. Пока нет четкой информации, к какому итогу пришли стороны. Так что, возможно, в этой сфере следует ожидать какого-либо прорыва.

Небезынтересно соглашение о подготовке первого индийского космического экипажа. Генеральная линия премьер-министра Индии и его партии нацелена на то, чтобы совершить технологический рывок. Но не за счет общего повышения грамотности и уровня жизни, как делают китайцы. Когда председатель Мао пришел к власти, все деньги были брошены на образование и ликвидацию неграмотности. А вот первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру поступил совершенно иначе – в стране были созданы шесть или семь университетов мирового класса и хайтек поднялся на самый высокий уровень. Думаю, подход таков: после колоссального успеха в информационных технологиях индийцы будут точно так же прорываться в космос. И это важнейший элемент стратегии: задача заключается не в том, чтобы слетать на российской ракете на международную станцию, а в том, чтобы самим стать космической державой. Тем более что в Индии болезненно воспринимают любое отставание от китайцев. Ключевая особенность менталитета политиков этой страны в том, что когда страна совершит колоссальные прорывы, нищета исчезнет. Сейчас, образно говоря, существуют две Индии. Одна живет в XXI веке, а другая – в XIX. И они уживаются. Задача – продолжать развивать Индию будущего, страну хайтека. Это линия нынешнего правительства в целом.

Политическое будущее Нарендры Моди непредсказуемо, все будет зависеть от того, удастся ли ему удержаться у власти на следующих выборах. Однако Индия, уверен, будет оставаться для нас приоритетным партнером. Американцы, вероятно, способны усилить влияние на эту страну, сделав на нее ставку в регионе, но на наших отношениях это не скажется.

Повторюсь: самое главное – встреча двух лидеров еще раз покажет Соединенным Штатам, что их попытки изолировать Россию зашли в тупик. Политический смысл визита нашего президента в Индию именно в этом.

Саид Гафуров, руководитель направления "Восток" портала Pravda.ru

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 38 (751) за 2 октября 2018 года