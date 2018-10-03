Нетаньяху подорвался

Россия установит над Сирией неофициальную бесполетную зону

Меры, о которых заявил российский министр обороны Сергей Шойгу после того, как установили все обстоятельства гибели Ил-20, идут значительно дальше, чем можно было предположить.

Один из вариантов развития событий виделся так: русские решат установить зону отчуждения воздушного пространства и скажут об этом израильтянам, но обе стороны примут решение держать это в секрете, чтобы Тель-Авив мог сохранить лицо. Но повторюсь, реакция Москвы оказалась иной, более масштабной.

Речь, в частности, идет о том, что Россия:

в течение двух недель поставит сирийцам системы ПВО С-300 (радиус поражения – 250 километров);

поставит передовые автоматизированные системы управления ПВО , которые драматически повысят возможности сирийской ПВО и предотвратят в будущем инциденты с так называемым дружественным огнем;

, которые драматически повысят возможности сирийской ПВО и предотвратят в будущем инциденты с так называемым дружественным огнем; в регионах над водами Средиземного моря, прилегающими к Сирии, Россия применит свои средства радиоэлектронной борьбы для подавления спутниковой навигации, бортовых радарных и коммуникационных систем самолетов, атакующих цели на сирийской территории.

Это решение очень гибкое и элегантное по следующим причинам.

Оно устанавливает de facto, но не de jure зону отчуждения воздушного пространства над Сирией. Таким образом, русские на основе принципа "конкретное государство/конкретный самолет" будут обладать гибкостью при принятии решений о том, системы какого самолета подавлять, по какому открывать огонь, а чей полет просто отслеживать. Это даст России очень мощную переговорную позицию при общении с "действующими лицами" этой войны.

“Русские будут обладать гибкостью при принятии решений, системы какого самолета подавлять, по какому открывать огонь, а чей полет просто отслеживать”

Само собой разумеется, что хотя эти новые средства будут размещены в Сирии в ответ на шаги Израиля, они существенно улучшат возможности Дамаска отражать действия любых потенциальных агрессоров, включая США и их государств-клиентов. С-300 позволит ПВО САР обнаруживать и даже отслеживать израильские самолеты сразу после их взлета.

Притом что русские не назвали, какую именно автоматизированную систему управления ПВО они планируют поставить Сирии, похоже, это та, что обычно применяется для контроля огня систем ПВО С-300 и "Бук", "Поляна Д-4". Это драматически увеличит возможности систем ПВО российской войсковой группировки в Сирии и существенно затруднит жизнь неоконов типа Болтона, когда те возжелают увидеть российские Вооруженные Силы в качестве своих целей.

Должен признаться, что я изумлен размерами, значительностью и качеством этого ответа. Ясно, что высокомерие и заносчивость израильтян не принесли дивидендов и на этот раз их обычная "хуцпа" была встречена значительной русской яростью (пусть и тщательно контролируемой).

Для Биби Нетаньяху российская реакция – абсолютная катастрофа потому, что русский ответ подрывает всю его политику по отношению к Сирии (а также к Ливану и Ирану). Израильские удары (свыше 200, и русских потрудились уведомить лишь в 10 процентах случаев) не принесли Израилю ощутимой выгоды, но основательно подорвали отношения с Россией. При всей своекорыстной пропаганде своих умственных способностей израильтяне на самом деле весьма некомпетентны, поскольку ослеплены почти безграничной спесивостью.

Однако, пожалуйста, имейте в виду, что на войне нет такой вещи, как волшебная серебряная пуля. Во-первых, у израильтян еще сохраняется возможность наносить удары по целям в Сирии (будь то с применением самолетов или ракет, в том числе морского базирования), но сложность успешного выполнения таких атак возрастет на порядок.

То же относится к US/NATO/CENTO и т. д. Одним из вариантов их действий может стать "атака насыщения", когда может быть применено очень большое количество ракет – ведь сирийские и российские средства все-таки ограничены в боепитании. Даже в идеальной ситуации (без учета средств и возможностей РЭБ), то есть если коэффициент поражения составит один к одному, возможно сбить столько вражеских ракет, сколько позволят арсеналы. Они у США и Израиля в регионе значительно больше.

Во-вторых, и Вашингтон, и Тель-Авив обладают весьма продвинутыми средствами РЭБ. И будьте уверены, в случае необходимости ими воспользуются. Да, русские в этой сфере качественно превосходят все остальные страны. Но нельзя недооценивать возможности плохих парней.

В-третьих, они сейчас сделают одно из трех. Либо притворятся, что им все равно, и примут ситуацию "на земле" так же, как в Южной Осетии и Крыму. Или постараются в переговорах выработать с русскими какое-то соглашение. Наконец, выступят с истерическими угрозами и провокациями в надежде на то, что русские "моргнут". И хотя мы можем надеяться на первый вариант, нам необходимо также осознавать, что второй и третий более вероятны. Другими словами, дело далеко до завершения.

И наконец, последние новости окончательно развенчивают идею о том, что русские либо не могут, либо не хотят противостоять англо-сионистам. Все те, кто ранее обвинял президента Путина, будто тот идет на поводу у Израиля, теперь займутся тем, что будут стирать яйца со своего коллективного лица.

Тот факт, что Россия взяла время для того, чтобы проанализировать, что случилось, и подготовить ответ, был симптомом не слабости, а ответственного поведения в опасной ситуации. Более того, этот ответ демонстрирует также, что когда речь идет о вопросах национальной безопасности, то "пятой колонне" атлантических интеграционистов все еще приходится уступать сторонникам евразийского суверенитета. Это само по себе очень хорошее, внушающее оптимизм событие.

Справка "ВПК"

Андрей Раевский – известный на Западе блоггер, выступающий под псевдонимом The Saker (Балобан). Родился в Цюрихе (Швейцария) в русско-голландской семье. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в военных исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении государств, возникших на территории бывшего СССР. Живет во Флориде.

Андрей Раевский, военный аналитик, писатель (США)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 38 (751) за 2 октября 2018 года