Железные контрактники

Роль военных роботов резко возрастает с созданием в США космических сил

Долгое время наши Вооруженные Силы серьезно отставали от западных армий в роботизации. У нас не было ни единого центра по разработке этих систем, ни отлаженного финансирования. Об этом, впрочем, говорилось и с высоких трибун, но дело не сдвигалось с места, а средства тратились, мягко скажем, неэффективно. Однако в последние годы произошел настоящий прорыв.

Мы разрабатываем и начали внедрять в войска самые различные роботизированные комплексы, о большинстве из которых мало кто знает. Кое-что было представлено на статической экспозиции международного научно-технического форума "Армия-2018".

Орбитальная стража

Вооруженные Силы, как известно, – сфера деятельности, куда технические инновации приходят одними из первых. Это касается не только цифровизации, но и БЛА, других умных комплексов.

К настоящему времени сложились три разновидности роботов: с жесткой программой действий, управляемые человеком-оператором, с искусственным интеллектом. Они способны действовать на суше и море, под землей и под водой, в воздухе и космосе.

По степени зависимости от человека-оператора условно различаются три вида: с дистанционным управлением, адаптивные и интеллектуальные. В настоящее время наиболее распространены первые (управляемые). Быстро совершенствуются системы второго вида (полуавтономные). Для перехода к внедрению третьего вида (автономных) ведутся разработки искусственного интеллекта, в котором будут объединены передовые технологии в навигации, визуальном распознавании объектов, вооружении, независимых источниках питания, маскировке.

В армии роботы предназначены в основном для достижения двух целей: замещения человека в опасных ситуациях и автономного решения боевых задач, ранее выполнявшихся людьми. Передача части таких функций различным техническим устройствам уже свершившийся факт. Разнообразные автоматизированные подвижные системы – для современных армий норма. Железные солдаты с успехом занимают свое место в боевом строю.

Сегодня около 40 стран, в том числе Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Южная Корея, разрабатывают роботов, способных воевать без человеческого участия. Интересно, что конструированием и производством наземных железных солдат занимаются 37 стран, воздушных – 45, а космических – только 10.

Спутники различного целевого назначения уже 60 лет успешно обеспечивают деятельность Вооруженных Сил, решают научные и хозяйственные задачи. Сегодня без космической связи, разведки, навигации, картографии, метеорологии не может обойтись ни одно государство.

Космический аппарат (КА) – высокотехнологичный робот, который выполняет назначенную ему задачу, находясь за многие сотни километров от поверхности Земли. Современные КА существенно повысили живучесть, время их активного существования на орбите составляет десять и более лет. Всей деятельностью орбитального робота в режиме автономного полета управляет бортовой компьютер, который способен принимать необходимые решения как по отработке заданной ему с Земли многосуточной программы, так и по устранению возникающих нештатных ситуаций. Современные КА могут даже сами "лечить" себя, устраняя возникшие неисправности в аппаратуре. Отработав заданный цикл целевой программы, спутник периодически отправляет на наземные пункты контроля телеметрическую информацию с отчетами о своем состоянии, принятых решениях и выполненной задаче.

Роль орбитальных роботов существенно возрастет в связи с выдвинутой американским президентом Дональдом Трампом инициативой по созданию шестого вида ВС США – космических сил. Он заявил об этом 18 июня на заседании Национального космического совета. Принятая в итоге директива направлена на достижение превосходства американцев на различных орбитах. Соединенные Штаты уже кратно опережают нас в этой сфере. Простая статистика: сегодня вокруг Земли вращается порядка 500 космических аппаратов США и только около 150 российских. Все это осуществляется в соответствии с принятой за океаном 27 мая 2016 года Комплексной политикой сдерживания противников в космосе.

Вашингтон готовится на деле осваивать космический ТВД и, возможно, как это было уже не раз, выйти из Договора о запрете ядерного оружия в космосе. Современная война быстро меняет подходы в способах ведения боевых действий, происходит существенный пересмотр тактики и стратегии видов и родов войск, что сказалось на роли и месте вооруженного человека. Неудивительно, что набирают темпы исследования, связанные с массовым внедрением роботизированного оружия. В результате закладывается материальная и научная база разработки и реализации новой теории войны. Различные по назначению роботы постепенно становятся ее привычной составной частью.

На все руки и случаи жизни

Отдельный разговор о беспилотных летательных аппаратах. Сегодня более 30 государств разрабатывают и производят до 150 типов дронов, из них 80 уже приняты на вооружение 55 армий мира.

Беспилотники не относятся к классическим роботам, так как не воспроизводят человеческую деятельность. Их обычно причисляют к роботизированным системам. Тем не менее последние несколько лет активное применение БЛА уже стало нормой военных действий.

В Российской армии различные роботы активно применяются начиная с 2017 года. Общая их доля в вооружении РФ может приблизиться к 30 процентам в соответствии с концепцией, рассчитанной до 2025 года. Таким образом, боевые роботы – магистральное направление развития Вооруженных Сил, где сегодня уже используется порядка двух тысяч единиц БЛА. Но есть в этом и проблема: тем сложнее разбираться в их предназначении и техническом устройстве, готовить обслуживающий персонал.

Мы пока серьезно отстаем в создании крупных ударных БЛА. На вооружении США, например, находится более двух тысяч разнообразных видов летательных аппаратов, которые могут сутками барражировать вблизи объекта противника, а потом неожиданно нанести по нему удар с воздуха. В армии США они являются штатными единицами уже около десяти лет.

Россия активно проводит войсковые испытания таких роботов, и не за горами время, когда начнется их серийное производство. При взятых темпах есть уверенность, что задача будет решена российскими конструкторами в ближайшей перспективе. Этому способствуют создание научных рот, строительство технополиса "Эра" под Анапой. Подобные нововведения должны внести заметный вклад в разработку передовых военных технологий.

Их развитие послужит основой создания искусственного интеллекта. Речь – о кибервойсках. На сегодня только три государства успешно развивают данное направление – Китай, США и Россия. Кибервойска ускорят развитие устройств и систем для наступательных и оборонительных действий в киберпространстве.

В Сирии, например, в интересах разведки и контроля ударов ВКС использовалось около 70 различных по назначению дронов, в том числе "Орлан-10", "Форпост", "Пчела", "Элерон-3св" и "Инспектор-402". В проведении наземных операций по освобождению населенных пунктов от боевиков в провинции Латакия в декабре 2015 года прошли боевое крещение группы боевых роботов типа "Платформа-М" и "Арго".

В ВС РФ скоро могут появиться и новые отечественные роботы. Поскольку о них за исключением "Урана" и "Урана-6" мало что известно широкому кругу читателей, перечислим поименно, с краткими характеристиками.

От роботизации к интеллектуализации

Помимо финансовых и чисто технических проблем, связанных с электронной компонентной базой, источниками питания, сенсорами, оптикой, навигацией, защитой каналов управления, разработкой искусственного интеллекта и многого др., роботизация заставляет обратить внимание, повторим, на проблемы в сфере образования, формирования новой психологии воина. Нашему обществу катастрофически не хватает людей, широко и масштабно мыслящих, видящих далекую перспективу и умеющих реализовывать новые идеи в меняющейся ситуации.

Нам, как никогда, очень нужны выдающиеся творцы, такие как Курчатов, Зворыкин, Сикорский, Мясищев, Алексеев, Челомей. Только поколение таких людей сможет выдвигать прорывные, масштабные проекты, решать грандиозные задачи, настойчиво и уверенно идти вперед. Нужны фундаментально подготовленные инженерно-технические кадры: конструкторы, математики, инженеры, технологи, слесари-сборщики. Как и опытные операторы-практики, те, кто будет управлять роботами и оценивать эффективность их целевого применения. Требуются теоретики, которые смогут осмыслить роботизацию Вооруженных Сил, внедрять новые знания и подходы в стратегии, концепции, военные программы и проекты. Надо активнее избавляться от зависимости предприятий ОПК от импортных комплектующих деталей.

Притом что развитие боевых роботов объявлено магистральным направлением в развитии наших Вооруженных Сил, взятые темпы пока не обеспечили баланс с противником, хотя есть отдельные прорывные направления, о которых объявил президент в своем мартовском послании. Россия в целом существенно отстает от таких стран, как Южная Корея, Япония, Германия, по количеству промышленных роботов на душу населения.

Чтобы выйти на лидирующие позиции научных рот, технополиса "Эра" и образовательного центра "Сириус" мало. Нужно срочно пересматривать наши образовательные программы. Современные дети в своем развитии уже не те, что были даже 10 лет назад. Пришло время изменить сроки начала изучения физики и химии, то есть браться за эти предметы с 5–6-го класса, иначе мы отстанем от многих стран мира, которые начинают осваивать естественно-научные дисциплины раньше нас. Возможно, изучение физики необходимо начинать с раздела "Электричество", с чем ребенок сталкивается ежедневно, что питает все его горячо любимые гаджеты, а химии – с раздела "Строение атомного ядра".

Много сделано, чтобы Интернет проник в самые глухие уголки страны, это похвально. Столичные школы по последнему слову техники оснащены современными средствами обучения, на смену экрану и видеопроектору пришли интерактивные доски. Вместо бумажных учебников, журналов и дневников – планшеты, электронные журналы и дневники. Но это в столице. Стоит отъехать от Москвы на 100 километров и попадаешь в другой мир. Да, в школах есть компьютеры, проекторы и принтеры, но на расходные материалы для них денег нет. Нет и интерактивных досок, не говоря уже о 3D-принтерах, не видели здесь даже 3D-ручек.

Ситуация с кружками по робототехнике плачевна. Они в основном платные, основа для занятий – импортные комплекты Lego Mindstorms (созданные в 1998 году). Цена самого дешевого – порядка 20 тысяч рублей, а современный, новой версии для класса из четырех учеников стоит уже более 120 тысяч. И как в этих условиях можно научить детей? Из личного опыта помнится: в Советском Союзе в домах пионеров были авиамодельные, судомодельные и радиотехнические кружки, инструментов и деталей хватало всем и предоставлялись они бесплатно. Конкретное серьезное дело помогало развить в ребенке дар конструктора, механика, исследователя. Повзрослев, вчерашние кружковцы начинали строить планеры, самолеты, корабли. Так формировались будущие королевы и алексеевы.

Надо воспользоваться советским опытом и обратиться к подросткам с призывом "Даешь роботизацию всей страны!". Но для этого в каждой школе, доме творчества наряду с шахматной секцией обязательно должен быть бесплатный кружок робототехники. Надо, чтобы комплекты с отечественным набором деталей "Сделай робота своими руками" продавались в любом детском магазине игрушек по доступным ценам. А чтобы педагогов – специалистов по робототехнике не приходилось искать днем с огнем, их необходимо планово готовить в каждом педагогическом институте и колледже.

Силовым структурам следует наладить централизованную работу с кадетскими образовательными учреждениями и школами, где есть специализированные классы. При этом законодательно закрепить, что учащиеся должны освоить военно-учетную специальность "оператор робота". Ответственность за эту работу и создание материально-технической базы возложить на военные округа.

Кадет-выпускник сдает зачет и получает удостоверение как владеющий соответствующей военно-учетной специальностью. С 18-летием проходит квалификационные сборы при военных центрах и получает взрослые "корочки" установленного образца. В случае призыва в армию служит по специальности или числится в мобрезерве.

В долгосрочном плане выиграет тот, кто уже сегодня найдет свое место в развернувшейся мировой технологической гонке, в том числе в сфере робототехники. Технологическое отставание может обернуться в будущем катастрофическими последствиями.

Справка "ВПК"

Слову "робот" (чеш. robot) скоро исполнится 100 лет. Термин придумал Карел Чапек для пьесы "Россумские универсальные роботы", написанной в 1920 году.

Олег Фаличев

Юрий Галанин, полковник в отставке, кандидат педагогических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 38 (751) за 2 октября 2018 года