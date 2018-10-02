Вьетнамские военные подтвердили обнаружение останков советского летчика в джунглях

Юрий Поярков на протяжении 47 лет считался пропавшим без вести

ХАНОЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Останки советского и вьетнамского военных пилотов, числившихся пропавшими без вести с 1971 года, обнаружены в джунглях северной части Вьетнама. Эту информацию подтвердили в воскресенье в штабе военного командования северной вьетнамской провинции Тхайнгуен.

"Обнаружены останки двух пилотов самолета МиГ-21У. Установлено, что они принадлежат вьетнамскому и русскому летчикам", - сообщил руководитель канцелярии штаба командования Динь Дык Чонг.

Ранее в субботу организаторы поисков, которые продолжаются уже более года, рассказали ТАСС, что останки двух летчиков, в том числе предположительно советского капитана Юрия Пояркова, на протяжении 47 лет считавшегося пропавшим без вести, были обнаружены во время последней поисковой экспедиции в горном районе Тамдао в 80 км от Ханоя.

Советский летчик Поярков 1933 года рождения в годы американо-вьетнамской войны проходил во Вьетнаме службу в качестве пилота-инструктора истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии (ВНА). Было известно, что 30 апреля 1971 года экипаж в составе капитана Пояркова и вьетнамского летчика Конг Фыонг Тхао выполнял учебный полет на советском учебно-тренировочном истребителе МиГ-21У. Неожиданно с самолетом оборвалась связь, и он пропал с экранов радаров. Считалось, что истребитель мог потерпеть крушение и упасть в джунглях, но ни сам самолет, ни тела находившихся в нем пилотов найдены не были и поэтому Юрий Поярков и Конг Фыонг Тхао числились пропавшими без вести.

Поиски летчиков в 2017 году начала группа местных энтузиастов после того, как к ним обратилась Анна Червенко - внучка пропавшего советского офицера. Они установили, что катастрофа произошла уже после достижения цели учебного полета на обратном пути на авиабазу, и определили район вероятного крушения МиГ-21У. Летом поисковики нашли фрагмент разбившегося самолета, что подтвердило их предположения. После этого к поисковым операциям в районе гор Тамдао подключились ВВС ВНА совместно с военным командованием провинции Тхайнгуен.

В последней экспедиции в джунгли в район предполагаемого крушения самолета, которая была рассчитана на 10 дней, принимали участие порядка 50 поисковиков из числа военных, гражданских специалистов и местных жителей. Останки летчиков были обнаружены на пятый день поисков. Сообщается, что они сохранились в удовлетворительном состоянии, что позволит провести анализ ДНК и их окончательную идентификацию.