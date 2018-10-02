Российскую СВЧ-пушку разместят на роботах и беспилотниках

На полигонах начались испытания новых образцов российского электромагнитного оружия. Об этом 1 октября сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

По его словам, системы электромагнитного оружия, или так называемые СВЧ-пушки (СВЧ - сверхвысокочастотное излучение), существуют и очень эффективно развиваются. "Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах", - сообщил Михеев, отвечая на вопрос ТАСС о том, испытывалось ли такое оружие. Он добавил, что также ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.

В СВЧ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным "выстрелом". СВЧ-пушки способны на большом расстоянии выводить из строя радары или головки системы наведения ракет. Развитие этой техники приведет к тому, что воздействие СВЧ-оружия будет полностью выводить цель из строя. Причем воздействие на технику может быть разным - от "ослепления" до физического повреждения основных электронных элементов, плат, блоков и систем.

По всей видимости, СВЧ-пушка для авиатехники представляет собой подвесной контейнер с необходимым оборудованием. Одним из главных элементов этого изделия является излучатель требуемой мощности. С его помощью пушка должна будет посылать к цели сигнал правильной конфигурации, способный как минимум нарушить работу ее аппаратуры.

Как сообщали ранее в концерне, ожидается, что такое оружие в перспективе будет способно полностью сжигать электронику противника, например головки самонаведения ракет.

Предполагается, что СВЧ-оружие в первую очередь будет размещено на роботах, в том числе на беспилотном истребителе шестого поколения. Дело в том, что мощный электромагнитный импульс может запросто убить летчика-оператора.

В таком случае наиболее удачным носителем СВЧ-пушки оказывается беспилотный летательный аппарат с подходящими размерами и грузоподъемностью. Интересно, что подобные требования к носителю позволяют получить некоторые новые возможности. Так, самолеты и БПЛА с "традиционным" или перспективным вооружением могут объединяться в группы. Летчики должны будут следить за обстановкой и определять боевые задачи, решение которых частично будет возлагаться на беспилотную технику.

Концерн "Радиоэлектронные технологии" основан в 2009 году как специализированная компания госкорпорации "Ростех" в области радиоэлектроники.

Иван Петров