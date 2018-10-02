"Фаворит" против "Триумфа": С-300ПМУ2 и С-400 сравнили между собой

Россия начала поставлять зенитные ракетные системы С-300ПМУ2 "Фаворит" в Сирию.

Они усилят ПВО страны и обеспечат возможность сдерживания Израиля и стран Запада. Новые ЗРС гораздо современнее С-200, полученных сирийцами в 1980-х годах, и превосходят возможности западных аналогов, к примеру, американских комплексов Patriot. И все же С-300ПМУ2 значительно отстает от более современных российских С-300В4 и С-400 "Триумф", а также китайских HQ-9B.

Если "Фавориты" потерпят неудачу в Сирии, это не будет представлять угрозу для России, ведь в основе ее системы ПВО - комплексы и системы, созданные гораздо позже, пишет Military Watch Magazine.

Сравнение ЗРС С-300ПМУ2, которые получат сирийцы, с С-400, развернутыми российскими военнослужащими на территории Сирии, показывает, что системы значительно отличаются друг от друга.

"Фаворит" способен одновременно поражать 36 целей, включая крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты, применяя по паре ракет-перехватчиков на каждую. Максимальная дальность поражения целей - 195 километров. По слухам, модернизация позволила увеличить ее до 250 километров, однако официального подтверждения этой информации нет. С-300ПМУ2 предназначены для уничтожения целей на средних и больших высотах, поэтому сами ЗРС зависимы от специализированных систем малой дальности, таких как Бук-М2, С-125 или "Панцирь-С1".

С-400 начали эксплуатировать в 2007 году - через 10 лет после того, как была представлена ЗРС С-300ПМУ2. Спектр возможностей "Триумфа" заметно расширился по сравнению с "Фаворитом". Новая зенитная система может поражать в два раза больше целей одновременно - до 80. Количество ракет, единовременно наводящихся на цели, возросло до 160. Максимальная дальность поражения составляет 400 километров, дальность обнаружения - до 600 километров. В отличие от предшественницы, С-400 может сбивать цели на высоте от 5 метров до 30 километров. То есть ЗРС способна уничтожать не только ракеты и самолеты, но и вертолеты, причем на большой дальности. Высокоточные ракеты "Триумфа" летят с гиперзвуковой скоростью, что позволяет системе в считанные минуты уничтожать любые самолеты противника.

Система С-300ПМУ2 способна обнаруживать и поражать самолеты-невидимки, однако более современные С-300В4 и С-400 справляются с этими задачами лучше. Способность "Фаворита" сбивать американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, который может похвастать высокой скоростью, отличной маневренностью и наличием систем РЭБ, ставят под сомнение. Против более медленного и менее скрытного F-35 у С-300ПМУ2 гораздо больше шансов. Впрочем, "встреча" сирийских зенитных ракетных систем с F-22 маловероятна - скорее всего, им придется столкнуться с F-35 и различными самолетами четвертого поколения.

Итак, С-300ПМУ2 довольно сильно отстает не только от С-400, но и от более современных вариантов С-300. Это говорит о том, что Москва наращивает объемы военной поддержки Дамаска, однако эта ситуация далека от эскалации начала 1980-х, когда СССР передал Сирии одни из самых современных на тот момент комплексов противовоздушной обороны. И все же "Фаворит" - серьезная угроза для самолетов четвертого поколения, из которых, по большей части, и состоят ВВС Израиля и стран НАТО. Кроме того, они опасны и для более современных F-35.

Илья Максимов