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02.10.2018
Российская газета

"Фаворит" против "Триумфа": С-300ПМУ2 и С-400 сравнили между собой

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С-300ПМУ-2
Источник: © REUTERS/Maxim Shemetov

Россия начала поставлять зенитные ракетные системы С-300ПМУ2 "Фаворит" в Сирию.


Они усилят ПВО страны и обеспечат возможность сдерживания Израиля и стран Запада. Новые ЗРС гораздо современнее С-200, полученных сирийцами в 1980-х годах, и превосходят возможности западных аналогов, к примеру, американских комплексов Patriot. И все же С-300ПМУ2 значительно отстает от более современных российских С-300В4 и С-400 "Триумф", а также китайских HQ-9B.

Если "Фавориты" потерпят неудачу в Сирии, это не будет представлять угрозу для России, ведь в основе ее системы ПВО - комплексы и системы, созданные гораздо позже, пишет Military Watch Magazine.

Сравнение ЗРС С-300ПМУ2, которые получат сирийцы, с С-400, развернутыми российскими военнослужащими на территории Сирии, показывает, что системы значительно отличаются друг от друга.

"Фаворит" способен одновременно поражать 36 целей, включая крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты, применяя по паре ракет-перехватчиков на каждую. Максимальная дальность поражения целей - 195 километров. По слухам, модернизация позволила увеличить ее до 250 километров, однако официального подтверждения этой информации нет. С-300ПМУ2 предназначены для уничтожения целей на средних и больших высотах, поэтому сами ЗРС зависимы от специализированных систем малой дальности, таких как Бук-М2, С-125 или "Панцирь-С1".

С-400 начали эксплуатировать в 2007 году - через 10 лет после того, как была представлена ЗРС С-300ПМУ2. Спектр возможностей "Триумфа" заметно расширился по сравнению с "Фаворитом". Новая зенитная система может поражать в два раза больше целей одновременно - до 80. Количество ракет, единовременно наводящихся на цели, возросло до 160. Максимальная дальность поражения составляет 400 километров, дальность обнаружения - до 600 километров. В отличие от предшественницы, С-400 может сбивать цели на высоте от 5 метров до 30 километров. То есть ЗРС способна уничтожать не только ракеты и самолеты, но и вертолеты, причем на большой дальности. Высокоточные ракеты "Триумфа" летят с гиперзвуковой скоростью, что позволяет системе в считанные минуты уничтожать любые самолеты противника.

Система С-300ПМУ2 способна обнаруживать и поражать самолеты-невидимки, однако более современные С-300В4 и С-400 справляются с этими задачами лучше. Способность "Фаворита" сбивать американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, который может похвастать высокой скоростью, отличной маневренностью и наличием систем РЭБ, ставят под сомнение. Против более медленного и менее скрытного F-35 у С-300ПМУ2 гораздо больше шансов. Впрочем, "встреча" сирийских зенитных ракетных систем с F-22 маловероятна - скорее всего, им придется столкнуться с F-35 и различными самолетами четвертого поколения.

Итак, С-300ПМУ2 довольно сильно отстает не только от С-400, но и от более современных вариантов С-300. Это говорит о том, что Москва наращивает объемы военной поддержки Дамаска, однако эта ситуация далека от эскалации начала 1980-х, когда СССР передал Сирии одни из самых современных на тот момент комплексов противовоздушной обороны. И все же "Фаворит" - серьезная угроза для самолетов четвертого поколения, из которых, по большей части, и состоят ВВС Израиля и стран НАТО. Кроме того, они опасны и для более современных F-35.


Илья Максимов

01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-22
F-35
HQ-9
Patriot ЗРК
Бук-М2
С-125
С-200
С-300
С-300В
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Проекты
NATO
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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3 комментария
№1
02.10.2018 09:29
Главное, что объединение этих систем в единый контур обезопасит наши самолёты от дружественного огня, а также в разы улучшит "зоркость" сирийской ПВО.
+1
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№2
02.10.2018 15:52
Странно, что западное издание ищет оправдание для будущего провала С-300ПМУ2 в Сирии. Ладно бы наше издание опубликовало бы подобные статьи, но западное...
0
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№3
02.10.2018 15:58
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Главное, что объединение этих систем в единый контур обезопасит наши самолёты от дружественного огня
А что кроме как отправкой сирийцам С-300ПМУ2 координацию нельзя никак обеспечить?! А то уничтожение ЗРК с индексом С-300 нанесет огромный удар по нашей репутации. А что С-300ПМУ2 будут уничтожены Израилем сомневаться не приходится.
0
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