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02.10.2018
Российская газета

САУ "Коалиция" не оставит противнику шанса на ответный удар

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САУ "Коалиция"
САУ "Коалиция".
Источник: rg.ru

Российская самоходная артустановка "Коалиция-СВ" превосходит зарубежные аналоги по дальнобойности и скорости ведения огня, что позволяет назвать ее непревзойденным орудием.

"Значительные преимущества в дальности и скорости стрельбы позволят батареям "Коалиции-СВ" наносить удары, не попадая во вражескую зону поражения", - пишет Military Watch.

152-миллиметровая "Коалиция-СВ" способна посылать снаряды на расстояние до 70 километров, в то время, как американская САУ M109 Paladin не достанет до цели, расположенной дальше трех десятков километров. Возможности "Коалиции" превосходят даже потенциал северо- и южнокорейских САУ, считающиеся за рубежом самыми дальнобойными.

При этом скорострельность "Коалиции" достигает 20 выстрелов в минуту. Для сравнения: американский Paladin сможет выпустить за минуту максимум шесть снарядов. Но и это еще не все.

"Высокий уровень автоматизации позволяет управлять "Коалицией" экипажу из двух-трех человек, в то время, как американскому Paladin требуется шесть человек, а южнокорейской K9 - пять", - говорится в материале.

В публикации отмечается, что на вооружение российской армии скоро могут также поступить революционные артиллерийские установки, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок". Ранее стало известно, что они уже проходят испытания.


Руслан Мельников

01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
M109
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