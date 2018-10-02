САУ "Коалиция" не оставит противнику шанса на ответный удар

Российская самоходная артустановка "Коалиция-СВ" превосходит зарубежные аналоги по дальнобойности и скорости ведения огня, что позволяет назвать ее непревзойденным орудием.

"Значительные преимущества в дальности и скорости стрельбы позволят батареям "Коалиции-СВ" наносить удары, не попадая во вражескую зону поражения", - пишет Military Watch.

152-миллиметровая "Коалиция-СВ" способна посылать снаряды на расстояние до 70 километров, в то время, как американская САУ M109 Paladin не достанет до цели, расположенной дальше трех десятков километров. Возможности "Коалиции" превосходят даже потенциал северо- и южнокорейских САУ, считающиеся за рубежом самыми дальнобойными.

При этом скорострельность "Коалиции" достигает 20 выстрелов в минуту. Для сравнения: американский Paladin сможет выпустить за минуту максимум шесть снарядов. Но и это еще не все.

"Высокий уровень автоматизации позволяет управлять "Коалицией" экипажу из двух-трех человек, в то время, как американскому Paladin требуется шесть человек, а южнокорейской K9 - пять", - говорится в материале.

В публикации отмечается, что на вооружение российской армии скоро могут также поступить революционные артиллерийские установки, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок". Ранее стало известно, что они уже проходят испытания.

Руслан Мельников