CH-53K и CH-47F Chinook предложено подождать

Германия отложила конкурс на замену тяжелых транспортных вертолетов типа Sikorsky CH-53G для своих ВВС, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на flightglobal.com (28 сентября).

Сроки вывода из состава ВВС вертолетов CH-53G остаются неясными. В конце сентября оба потенциальных участника конкурса - Sikorsky (CH-53K) и Boeing (CH-47F Chinook) - были уведомлены о том, что процесс приостановлен.

Федеральный орган по закупкам BAAINBw предложил производителям ждать "дальнейшего уведомления". Соответствующий бюджет программы еще не утвержден парламентом Германии, что не позволило процессу двигаться вперед.

Ранее предполагалось, что контракт на приобретение 60 новых вертолетов будет заключен в 2020 году, первый вертолет должен был прибыть в 2023 году. Нынешний парк вертолетов CH-53G/GA/GS планировалось выводить из состава ВВС с 2025 года.