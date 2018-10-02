Цифра помогает строить авианосец "Кеннеди"

Улучшенная стратегия сборки, которая включает использование цифровых технологий для повышения эффективности строительства, позволила компании Huntington Ingalls Industries (судостроительное отделение Newport News Shipbuilding) достичь еще одной важной вехи в строительстве авианосца John F. Kennedy (CVN 79), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на asdnews.com (28 сентября).

В пятницу компания интегрировала подводную часть стальной носовой секции корабля массой 726 т и длиной 122 фута. Корпус авианосца высотой 1096 футов длиннее трех футбольных полей. Сам "нос" имеет высоту 64 фута и ширину 54 фута и является одним их самых тяжелых стальных частей конструкции, площадь 84 тыс кв. футов, внутри имеются объемы для размещения топлива и якорной системы.

"Подводная часть корпуса полностью сформирована. Использование новейших цифровых технологий говорит о том, что мы строим корабль нового поколения. Мы стали еще ближе к спуску авианосца в 2019 году", говорит вице-президент Newport News Shipbuilding Лукас Хигс.

В строительстве "Джона Кеннеди" заняты более 3 тыс судостроителей и 2 тыс. фирм-поставщиков со всей страны. Авианосец был заложен в 2015 году, крещение корабля запланировано на конец 2019 года.