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02.10.2018
Военный паритет

Цифра помогает строить авианосец "Кеннеди"

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CVN 79
Строительство авианосца John F. Kennedy (CVN 79).
Источник: asdnews.com

Улучшенная стратегия сборки, которая включает использование цифровых технологий для повышения эффективности строительства, позволила компании Huntington Ingalls Industries (судостроительное отделение Newport News Shipbuilding) достичь еще одной важной вехи в строительстве авианосца John F. Kennedy (CVN 79), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на asdnews.com (28 сентября).

В пятницу компания интегрировала подводную часть стальной носовой секции корабля массой 726 т и длиной 122 фута. Корпус авианосца высотой 1096 футов длиннее трех футбольных полей. Сам "нос" имеет высоту 64 фута и ширину 54 фута и является одним их самых тяжелых стальных частей конструкции, площадь 84 тыс кв. футов, внутри имеются объемы для размещения топлива и якорной системы.

"Подводная часть корпуса полностью сформирована. Использование новейших цифровых технологий говорит о том, что мы строим корабль нового поколения. Мы стали еще ближе к спуску авианосца в 2019 году", говорит вице-президент Newport News Shipbuilding Лукас Хигс.

В строительстве "Джона Кеннеди" заняты более 3 тыс судостроителей и 2 тыс. фирм-поставщиков со всей страны. Авианосец был заложен в 2015 году, крещение корабля запланировано на конец 2019 года.


01.10.2018
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принадлежат Военный паритет
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