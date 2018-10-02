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02.10.2018
ТАСС

До конца года в армии РФ создадут две новые научно-производственные роты

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Научная рота
Специальное подразделение Министерства Обороны России "Научная рота".
Источник: http://ленинский.екатеринбург.рф/

В ходе весеннего призыва были созданы два таких подразделения

КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Число научно-производственных подразделений, где призывники смогут проходить срочную службу, увеличится в два раза до конца 2018 года. Помимо двух уже имеющихся научно-производственных рот будут созданы еще две, сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Мы планируем до конца года сформировать еще два научно-производственных подразделения <...> Мы создаем подразделения по обращению представителей Министерства промышленности в Министерство обороны, и там выдвигается много требований к предприятию, где будут образованы такие роты", - сказал Бурдинский в ходе видеоконференции во время рабочей поездки в Курск.

Он пояснил, что промышленность берет на себя обязательства о внедрении рационализаторских предложений научно-производственных рот в военную технику и вооружение, которые поступят в войска.

"В эти научно-производственные роты мы отбирали призывников, у которых есть склонности к техническим, к прикладным наукам, есть рационализаторские изобретения, но главное - они работают на том предприятии, где функционирует данное подразделение. При этих условиях у призывника есть возможность поступить в научно-производственную роту, потому что за него ручаются наставники, мастера, которые будут его сопровождать", - сказал генерал-лейтенант.

Бурдинский уточнил, что в России в ходе весеннего призыва 2018 года созданы две научно-производственные роты - на базе Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова и НПО "СПЛАВ" в Туле и завода "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области, которые укомплектованы работниками предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, по итогам весеннего призыва текущего года укомплектованы 16 научных рот, в которых служат 684 военнослужащих, отобранных, в том числе в таких ведущих вузах страны, как МГТУ имени Н. Э. Баумана, Казанский федеральный университет, Кубанский государственный технологический университет.

Он отметил, что научная рота является воинским подразделением, в котором военнослужащие проявляют себя на производстве и выполняют задания. "Ежедневно происходит оценка их деятельности, оценка эффективности, и мы только начали этап, но если кто-то не справится - будем переводить как не оправдавшего надежды", - уточнил Бурдинский.

01.10.2018
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