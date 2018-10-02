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02.10.2018
ТАСС

Новые российские бронемашины десанта впервые задействуют в международных учениях

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БМД-4М на учениях
БМД-4М на учениях.
Источник: Минобороны РФ / mil.ru

В Минобороны РФ уточнили, что речь идет о боевых машинах БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ "Ракушка"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Техника российских десантников - боевые машины БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" впервые примут участие в учениях за пределами Российской Федерации, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Впервые в ходе учений за рубежом будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности новейших образцов военной техники, состоящей на вооружении ВДВ - 21 единицы БМД-4М и трех единиц БТР-МДМ "Ракушка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россию на учениях представляет усиленная отдельная батальонная тактическая группа Рязанского парашютно-десантного полка. Участие в подобных учениях полк принимает впервые. Кроме того, именно он первым в России получил новые БМД-4М и "Ракушки".

Всего в учениях принимают участие порядка 1500 военнослужащих и 700 единиц техники России и Белоруссии. Основной этап завершающих в 2018 году совместных российско-белорусских учений пройдет на трех полигонах под Брестом с 3 по 5 октября.

01.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Белоруссия
Россия
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БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
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