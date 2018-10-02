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02.10.2018
ТАСС

Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России принято в состав флота

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Опытовое судно проекта 11982 "Ладога"
Опытовое судно проекта 11982 "Ладога".
Источник: Пресс-служба предприятия "Пелла"

В церемонии подъема Андреевского флага приняли участие представители главного командования ВМФ России, Ленинградской военно-морской базы, судостроители и руководство предприятий кооперации

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага на опытовом судне "Ладога" состоялась в понедельник в порту города Ломоносов (Ленинградская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева судно зачислено в состав флота", - сообщили в ведомстве.

В церемонии подъема флага приняли участие представители главного командования ВМФ России, Ленинградской военно-морской базы, судостроители и руководство предприятий кооперации.

Опытовое судно проекта 11982 "Ладога" предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах. Судно построено по проекту АО "ЦМКБ "Алмаз" в соответствии с техническим заданием ВМФ РФ. Длина корабля составляет 63,08 м, ширина превышает 10 м, скорость достигает 12 узлов. Экипаж - около 20 человек.

01.10.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
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2 комментария
№1
02.10.2018 11:47
Насколько мне известно заказчик этого судна не ВМФ, а ГУГИ и ему оно при надлежит. Первое судно этого проекта успешно эксплуатируется на Черном море.
-1
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№2
02.10.2018 19:38
По-русски вроде написано: Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева судно зачислено в состав флота.
Или кому-то известно о составе флота больше, чем главнокомандующему? :)
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