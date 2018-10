Беспилотные системы на выставке AAD-2018 в ЮАР

Международная выставка вооружений и военной техники Africa Aerospace & Defence (AAD-2018) прошла с 19 по 23 сентября 2018 года на базе военно-воздушных сил ЮАР Ватерклуф (Waterkloof) в Претории. Это одна из крупнейших в мире и самая крупная на африканском континенте выставка сухопутной, морской и авиационно-космической техники. В соответствии с современными тенденциями, расширяется и экспозиция представленных на выставке беспилотных систем. При этом едва ли не 100% от общего объема показанных беспилотных и роботизированных систем составляли беспилотные авиационные системы. Беспилотные и безэкипажные комплексы, работающие в других средах, были представлены крайне незначительно. Предлагаем вниманию сдеданный Денисом Федутиновым обзор некоторых беспилотных систем, представлявшихся в экспозиции выставки AAD-2018.

Южноафриканский разведывательный беспилотный летательный аппарат Seeker 400 в экспозиции выставки Africa Aerospace & Defence (AAD-2018). Данная модель была создана южноафриканской оборонной группой Denel в развитие системы Seeker 200 и является последним вариантом семейства БЛА Seeker, развиваемого в ЮАР с 1980-х годов. Аппарат Seeker 400 с взлетной массой порядка 450 кг выполнен по двухбалочной схеме с высоко расположенным крылом. Четырехтактный поршневой двигатель приводит в движение толкающий винт. В 2015 году БЛА экспонировался партнером Denel в России - коцерном АО "РТИ" - на авиасалоне МАКС-2015. Ватерклуф (ЮАР), сентябрь 2018 года (с) Денис Федутинов

Южноафриканская оборонно-промышленная компания MILKOR впервые показала на AAD-2018 линейку перспективных беспилотных аппаратов, среди которых, в частности, БЛА MA 380. Аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме с низко расположенным крылом размахом 12 м и Т-образным хвостовым оперением. Максимальная взлётная масса беспилотника составляет 380 кг, из которых до 80 кг приходится на полезную нагрузку. По сообщениям представителей компании-разработчика, максимальная продолжительность полета составляет 20 часов. Существующий канал связи, как сообщается, обеспечивает радиус действия в 250 км (с) Денис Федутинов

На стенде MILKOR был также показан фрагмент наземной станции управления БЛА МА 380, включающий рабочие места оператора БЛА и полезной нагрузки (с) Денис Федутинов

Второй тактический БЛА компании MILKOR - MA 80 - имеет конструктивно аналогичный модели MA 380 планер, но уменьшенного масштаба. Максимальная взлетная масса беспилотника МА 80 составляет 80 кг. Размах крыла - 6 м. БЛА может находиться в воздухе более 24 часов, неся на борту до 15 кг полезной нагрузки. Радиус действия MA 80 такой же как у старшей модели (с) Денис Федутинов

Замыкает линейку представленных компанией MILKOR беспилотников - аппарат мини-класса MA 18. Это носимая система для подразделений низшего звена. Запуск БЛА выполняется броском руки. В настоящее время все представленные компанией системы БЛА находятся на различных этапах летных испытаний (с) Денис Федутинов

На стенде MILKOR также был представлен портативный комплекс управления мини-БЛА МА 18 (с) Денис Федутинов

Еще одна южноафриканская компания Tellumat, ранее специализировавшаяся на создании различных систем в области обороны и безопасности, расширила спектр предлагаемых ею решений, показав на выставке AAD-2018 новый БЛА тактического класса ASTUS. Аппарат взлетной массой около 92 кг с 5,2-метровым размахом крыла может выполнять полеты продолжительностью до 8 часов. Радиус действия БЛА по радиоканалу, по информации разработчиков, превышает 200 км (с) Денис Федутинов

Итальянская компания Leonardo привезла в Преторию свой уже хорошо известный БЛА вертолетного типа AW Hero. 150-килограммовый БЛА создан по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Он может выполнять полеты продолжительностью до 5 часов, неся на борту до 15 кг полезной нагрузки. В данном случае БЛА демонстрировался в оснащении только многоканальной гиростабилизированной оптикоэлектронной системой наблюдения. Однако известно, что на борту также может быть установлена РЛС (с) Денис Федутинов

Германская компания ECARYS привезла на выставку свой известный мотопланер Stemme ES15, который может быть использован, в том числе, в опционально-пилотируемом варианте, который был показан в виде модели (с) Денис Федутинов

[i]Имеется опыт создания беспилотных и опционально-пилотируемых версий и на основе самолетов австрийской компании Diamond Aircraft, представившей на AAD-2018 свои основные пилотируемые машины. Реализованный проект, в частности имелся в Израиле у компании Aeronautics Defense Systems. В России о подобных планах несколько лет назад говорили в компании УЗГА. Впрочем, по-видимому, уральцам так и не удалось осуществить эти проекты (с) Денис Федутинов

Китайская внешнеторговая корпорация China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC, внешнеторговое объединение в составе китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) ограничила презентацию проектов БЛА на выставке AAD-2018 моделями на стенде. Здесь, в частности, можно было видеть известный китайский БЛА самолетного типа Wing Loong I, аппараты вертолетного типа, выполненные по одновинтовой схеме с рулевым винтом Blowfish I и U8EA, аппарат мультироторной схемы A-Hawk II (известный в том числе под наименованием Cloud-2), а также беспилотный мини-конвертоплан V330 разработки компании Smart Drone (SMD) (с) Денис Федутинов

На стенде китайской государственной корпорации электронной промышленности China Electronics Technology Group Corporation (CETC) из изделий, связанных с беспилотной тематикой, были показаны модели аэростатного комплекса, безэкипажного катера, а также портативное средство противодействия БЛА на базе технологий РЭБ (с) Денис Федутинов

Еще одна экспортно-импортная корпорация из КНР China Jing An Import & Export Corporation (CJAIE) на своем стенде выставляла два легких безымянных БЛА вертолетного типа. Вертолеты построены по схеме с несущим винтом и рулевым винтом. Первый БЛА именуется "разведывательно-ударным", в силу возможности размещения на борту сбрасываемых неуправляемых боеприпасов. Взлетная масса аппарата составляет 26 кг, в том числе до 7 кг полезной нагрузки. Максимальная продолжительность полета с нагрузкой в 2 кг составляет чуть менее 1 часа (с) Денис Федутинов

Второй, более легкий из упомянутых представленных CJAIE БЛА, именуется "разведывательным", и, как сообщили представители корпорации на стенде, предназначается главным образом для действий в городских условиях. Взлетная масса аппарата составляет 5 кг, включая 0,5 кг полезной нагрузки, максимальная продолжительность полета - 50 мин (с) Денис Федутинов

На стенде Пакистана были замечены три модели беспилотных летательных аппаратов. В их числе выполненный по схеме "утка" БЛА Shaphar взлетной массой около 480 кг, включая 50 кг полезной нагрузки и продолжительностью полета более 7 ч, построенный по двухбалочной схеме 200-килограммовый БЛА Uqab с продолжительностью полета порядка 6 ч, а также легкий БЛА вертолетного типа, построенный по мультироторной схеме с четырьмя винтами (с) Денис Федутинов

На стенде Совета научно-промышленных исследований ЮАР (CSIR) был представлен проект "модульного БЛА большой продолжительности полета" LEMU. Предполагается, что будут созданы два варианта этого БЛА - LEMU IC, оснащенный двигателями внутреннего сгорания, как предполагается, должен обеспечить продолжительность полета в 8 ч с полезной нагрузкой в 20 кг., а вариант e-LEMU с электродвигателями будет иметь 2-часовую продолжительность полета с аналогичной нагрузкой. Модульность конструкции, как предполагается, упростит интеграцию различной бортовой аппаратуры (с) Денис Федутинов

Американская компания AeroVironment, специализирующаяся на создании легких малоразмерных БЛА, представила на выставке линейку соответствующих систем, включая более тяжелый Puma AE, наиболее широко используемый средний Raven и легкий Wasp AE (c) Денис Федутинов

БЛА Penguin C на стенде компании UAV Factory из Латвии. БЛА создан в развитие предыдущей разработки Penguin B и уже представляет собой конечное решение для потребителей. БЛА представляет собой высокоплан, выполненный по двухбалочной схеме c хвостовым оперением в виде перевернутой V. Размах крыла составляет 3,3 м., максимальная взлетная масса беспилотника - 23 кг. По информации разработчиков, продолжительность полета БЛА может превышать 20 ч. Взлет осуществляется при помощи пневматической катапульты, посадка - на парашюте с амортизирующей надувной подушкой. Комплекс может эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 до +50C (c) Денис Федутинов

"Брат-близнец" латвийского "Пингвина" на стенде группы Airbus под наименованием DVF 2000 ER. В основном, массогабаритные характеристики, а также максимальный радиус действия соответствуют латвийскому БЛА, однако максимальная продолжительность полета при этом указана всего 7 ч (с) Денис Федутинов

[i]Представленная Airbus известная дистанционно-управляемая высокоскоростная воздушная мишень Do-DT45, производимая принадлежащей Airbus дочерней компанией Dornier GmbН (один из "осколков" фирмы Dornier).. Аппарат массой 85 кг имеет размах крыла 1,8 м. Продолжительность полета может составлять 40-60 мин. Как сообщалось, использование данной мишени позволяет реализовывать различные реалистичные сценарии. По информации Airbus, всего на настоящее время построено и поставлено заказчикам свыше 300 единиц (с) Денис Федутинов

Беспилотные летательные аппараты Eagle-Owl в различной раскраске были представлены на стенде южноафриканской компании Aerial Monitoring Solutions. БЛА, выполненный по схеме "бесхвостка", имеет крыло размахом 2,5 м. Толкающий винт приводится во вращение двухтактным двигателем внутреннего сгорания мощностью 2,5 л.с. Максимальная взлетная масса БЛА может достигать 14,5 кг. Масса полезной нагрузки может варьироваться в диапазоне от 1,25 кг (при полной заправке топливом) до 2,5 кг (c) Денис Федутинов

БЛА вертолетного типа мультироторной схемы были представлены продукцией значительного количества компаний. Так, здесь можно было видеть беспилотники французской компании Drone Volt. Среди них, в частности, Hercules 20. 8-роторный беспилотник с максимальной взлетной массой 35 кг способен поднять до 25 кг полезной нагрузки. Продолжительность полета может составлять от 20 мин (при максимальной нагрузке) до более 70 мин. без нагрузки (с) Денис Федутинов

Самый легкий БЛА в линейке Drone Volt - Hercules 2. Максимальная взлетная масса квадрокоптера составляет 2,5 кг. При этом беспилотник может поднять до 1 кг полезной нагрузки. По информации разработчиков, БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 30 мин, в радиусе до 2 км от наземного пульта управления (с) Денис Федутинов

Компании, предлагающие различные услуги, оказываемые с использованием БЛА, предлагали главным образом решения, базирующиеся на системах cторонних разработчиков. Судя по стендам нескольких компаний, наиболее часто предлагается применение БЛА разработки китайской DJI. В данном случае это MATRICE 200-й серии. Эти же БЛА предлагаются для обучения персонала пилотированию БЛА, например в RPAS Training Academy (с) Денис Федутинов

Китайская внешнеторговая компания China Shipbuilding and Offshore International Company (CSOC, внешнеторговое объединение в составе китайской судостроительной корпорации Сhina Shipbuilding Industry Corporation - CSIC), представила на AAD-2018 в виде модели вызвавший значительный интерес у обозревателей большой боевой безэкипажный катер JARI USV. Опытный образец катера, как было заявлено представителями CSOC, проходит морские испытания, при этом интерес к катеру проявляют ВМС НОАК. Катер разработан входящим в состав CSIC НИИ-716. JARI ISV имеет длину корпуса 15 м и водоизмещение более 20 тонн. Максимальная скорость хода 42 узла, дальность плавания до 500 миль, управление ведется через спутниковый канал. Представленный на выставке в виде модели катер был оснащен РЛС с неподвижными ФАР, подкильной ГАС, а из вооружения - вертикальной пусковой установкой для нескольких легких ракет различного назначения, боевым модулем с 30-мм пушкой и ракетами ПЗРК, и двумя 324-мм торпедными аппарами для противолодочных торпед (с) Денис Федутинов