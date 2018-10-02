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02.10.2018
Военный паритет

Мексиканский корвет POLA почти готов

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Корвет проекта POLA
Головной корвет проекта POLA (основан на голландском проекте Sigma 10514 компании Damen) для ВМС Мексики.
Источник: defense-studies.blogspot.com

Головной корвет проекта POLA (основан на голландском проекте Sigma 10514 компании Damen) для ВМС Мексики почти готов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defense-studies.blogspot.com (1 октября).

Степень готовности оценивается в 78%. Проект Patrulla Ocenica de Largo Alcance (POLA, "большой океанский патрульный корабль") строится в сотрудничестве с Нидерландами. Корвет будет спущен на воду 23 ноября, скорость 23 узла, автономность не менее 20 сут.

Голландская компания Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) построит две модульные секции из шести, остальные будут построены в Мексике. В конце августа прибыл первый модуль, сейчас он установлен на корабль, строящийся на верфи ASTIMAR 20 в Оахака (Oaxaca).

В начале этого года США дали разрешение Мексике закупить номенклатуру оружия и оборудования для корветов, среди них относятся ПКР RGM-84L Harpoon Block II, ЗРК самообороны Block II Rolling Airframe Missile (RAM), установка вертикального пуска MK56 на 8 ячеек для ЗУР Evolved Seasparrow Missiles (ESSM) и легкие торпеды MK 54 Mod 0.

Ожидается, что корвет начнет ходовые испытания в 2019 году, ввод в состав флота планируется в 2020 году.


Корвет проекта POLA.
Источник: defense-studies.blogspot.com

RIM-162 ESSM (англ. Evolved Sea Sparrow Missile).
Источник: defense-studies.blogspot.com
01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Нидерланды
США
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
SIGMA 10514
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