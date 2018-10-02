"Дрель" поразила цель: в России испытали новую бомбу

В России испытали планирующую авиабомбу "Дрель"

В России успешно прошли испытания новейшей авиабомбы "Дрель". К преимуществам этой разработки относятся незаметность бомбы для радаров, высокая точность, обеспеченная наведением с помощью системы ГЛОНАСС, и низкая стоимость. Ожидается, что перспективная бомбовая кассета будет принята на вооружение российской армии до конца текущего года.

В России успешно проходят испытания новейшей авиабомбы "Дрель". Об этом рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин. "Испытания проходят по плану. Пока она подтверждает свои характеристики, поэтому у нас нет никаких опасений по поводу успешного завершения испытаний", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Испытания "Дрели начались еще в 2016 году. Согласно графику, новейшая планирующая бомбовая кассета будет принята на вооружение российской армии до конца 2018 года. О таких планах еще в феврале заявлял гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Как ранее писала "Газета.Ru",

серийное производство "Дрели" и массированное поступление боеприпаса в войска может резко повысить возможности Вооруженных сил России.

Унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К ("Дрель") обладает возможностью круглосуточного всепогодного применения. Предполагается, что сброс боеприпаса будет осуществляться без входа самолета-носителя в зону поражения зенитных ракетных систем и комплексов.

Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К предназначена для поражения бронетанковой техники, РЛС системы радиолокационной разведки, пунктов управления, зенитных ракетных комплексов, систем вероятного противника.

"Дрель" после отделения от самолета-носителя может осуществить полет на расстояние до 30 км и доставить в район цели 15 боевых самоприцеливающихся элементов, наведение которых на конкретные объекты поражения будет осуществляться при помощи глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС.

Вес новейшей авиабомбы ПБК-500У СПБЭ-К составляет около 540 кг, длина боеприпаса достигает трех метров. Предполагается, что "Дрель" будет сбрасываться с больших высот и из стратосферы (в частности, основной высотой боевого применения нового боеприпаса называется 14 км).

Сама бомбовая кассета и самоприцеливающиеся элементы обладают малой радиолокационной заметностью, что существенно снизит возможность поражения "Дрели" зенитными ракетно-пушечными комплексами и малокалиберной зенитной артиллерией противника.

Предполагается, что авиабомба "Дрель" войдет в арсенал всех российских самолетов, во внутренних бомбовых отсеках и на подкрыльевых пилонах которых можно будет разместить это авиационное средство поражения.

Одними из возможных конкурентов российской "Дрели" за рубежом называют бомбы малого диаметра (small diameter bomb, SDB), состоящие на вооружении ВВС США. Однако большинство отечественных специалистов подобное сравнение считает весьма некорректным, поскольку SBD - планирующий боеприпас, но не кассетный, а потому эти боеприпасы относятся к разным классам.

Авиабомбы этого типа начали разрабатывать еще в 1990-х годах для обеспечения сверхзвуковых самолетов высокоточными бомбами (наводимыми по GPS) с возможностью их сброса из внутреннего бомбового отсека самолета. В частности, к боеприпасам подобного типа относится авиационная бомба GBU-39 весом в 113 кг.

"Смысл разработки подобных боеприпасов - планирующих и наводящихся по данным системы глобального позиционирования заключается в следующем, - рассказывал "Газете.Ru" еще в феврале 2018 года главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. - Казалось бы, у нас есть управляемые ракеты "воздух-земля" с существенно большей дальностью полета и мощностью боевой части. Зачем нам нужны авиационные средства поражения типа "Дрели"?" По словам эксперта, весь вопрос заключается в цене.

Планирующий боеприпас с наведением по данным системы глобального позиционирования в десятки, а то и в тысячи раз дешевле управляемой ракеты класса "воздух-поверхность".

Он обеспечивает высокую точность поражения (3-5 м) при большой дальности полета. Но самое главное, цена этого авиационного средства поражения позволяет применять его массированно. "Ведь достаточно глупо пытаться поразить джип стоимостью $15 тыс. с крупнокалиберным пулеметом управляемой ракетой стоимостью в $500 тыс. Это абсурд. И никакая экономика не выдержит применения ракет подобной цены в массовом порядке. А планирующий боеприпас с наведением по GPS - идеальный боеприпас для конфликтов низкой и даже большой интенсивности", - подчеркивает Андрей Фролов.

"Наступает эра "умных" боеприпасов, и "Дрель" в этом плане - только начало разработки большого семейства перспективных авиационных, да и не только авиационных, средств поражения", - рассказал "Газете.Ru" экс-начальник вооружения Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Ситнов.

По его словам, боеприпасы подобного класса смогут сами выбирать первоочередные цели для поражения и с высокой эффективностью уничтожать их в ходе ведения боевых действий. Для успешного развития этих направлений в боеприпасной сфере нужно особое внимание уделять электронно-компонентной базе, оптоэлектронике и не забывать про космос, считает генерал-полковник Ситнов.

"Без соответствующей орбитальной группировки нам будет трудно обеспечить успешное боевое применение подобных боеприпасов", - полагает военачальник. А для вывода платформ в космос на геостационарные орбиты потребуется и сверхтяжелый носитель, убежден Анатолий Ситнов. Кроме того, по мнению генерала, особое внимание должно быть уделено навигационным системам и высокопроизводительным системам связи, в том числе с использованием лазерных технологий.

Отдел "Армия"