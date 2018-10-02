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02.10.2018
Военный паритет

Переговоры по подлодкам между Австралией и Францией зашли в тупик

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Shortfin Barracuda
Shortfin Barracuda.
Источник: DCNS

Правительство Австрали "настолько разочаровано" тем, что французская компания, выбранная для строительства 12 подводных лодок на сумму 50 млрд долл США, не готова вести конструктивные переговоры, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на abc.net.au (28 сентября).

Разногласия зашли столь далеко, что министр обороны Австралии Кристофер Пайн не пожелал встретиться с делегацией МО Франции, которая посетила страну. ABC понимает, что военный министр встретится со своим коллегой только после подписания соглашения о стратегическом партнерстве (strategic partnering agreement - SPA). Переговоры по этому документу зашли в тупик и есть опасения, что проблемы не будут решены до федеральных выборов, намеченных на 2019 год.

Представители оборонно-промышленного комплекса сообщили ABC, что Франция и Австралия не будут готовы до 2019 года подписать документ, который необходим, прежде чем будут завершены детальные проектные контракты и начнется строительство подводных лодок.

Источники, знакомые с процессом, говорят, что цель подписать SPA во время визита в Аделаиду французского министра обороны Флоренс Парли сорвалась по причине "фундаментальных различий", которые не могут быть согласованы до начала следующего года. Эти опасения касаются гарантий и передачи технологий, которые являются главным препятствием к подписанию финального контракта.

В поездке в Австралию министра Парли сопровождали глава Naval Group Эрве Гийю и руководитель проекта Жан-Мишель Биллиг, однако запланированные встречи между представителями двух компаний и г-ном Пайном и министром оборонной промышленности Стивеном Чобо были отменены. Глава компании отказался ответить на вопрос, разочарован ли он таким ходом событий, и лишь подчеркнул, что переговоры идут "очень и очень сложно".

01.10.2018
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Страны
Австpалия
США
Франция
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