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02.10.2018
Lenta.ru

Раскрыта длительность полета замены Ту-160 и Ту-22М3

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Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник: Минобороны РФ

Самарское двигателестроительное предприятие "Кузнецов" объявило тендеры на опытно-конструкторские работы по двигателю для ПАК ДА (перспективного авиационного комплекса дальней авиации), сообщает "Звезда". В "Объединенной двигателестроительной корпорации" телеканалу подтвердили заявленные планы.

Согласно тендерам, электронная система двигателя (основная и дублирующая) должна обеспечить прогнозирование состояния агрегата, который рассчитан на выполнение полета продолжительностью 30 часов, работу при температурах от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия и устойчивость к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.

Также системы топливопитания и гидромеханической системы регулирования должны быть работоспособны при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g. Заявленный срок службы двигателя — 12 лет, после продления ресурса — до 21 года.

В ноябре 2017 года стало известно, что ПАК ДА обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160, поскольку принадлежит к дозвуковому классу самолетов.

ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической схеме "летающее крыло". Летные испытания машины планируется начать до середины 2020-х годов.

01.10.2018
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Ту-160
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3 комментария
№1
02.10.2018 08:55
Интересно, как он заменит Ту-22М3М для разгона и пуска гиперзвуковых ракет типа Кинжал?
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№2
02.10.2018 10:25
ПАК-ДА сможет дополнить,но не заменить Ту-160 и Ту-22. Заменить ПАК-ДА сможет только Ту-95,если сможет соперничать с ними по дальности полета.Хочу напомнить,что конкурентами Ту-95 были самолеты М-50,3М,М4, но ни одна из 3 этих машин не достигла проектной дальности полета.Не смог стать основой русской стратегической авиации и перспективный ракетоносец Т4(сотка). Не простое это дело,создать хороший самолет,для дальней авиации. Решение сделать ПАК-ДА дозвуковым тоже весьма сомнительно,так как весь упор в проекте ПАК-ДА делается на его малозаметность  РЛС,но РЛС постоянно совершенствуются и в итоге РФ может получить дорогой дозвуковой самолет,который станут видеть  радары вероятного противника,как это уже случилось с НАТОвскими В-2 и F-117 . Тут была бы более перспективной сверхзвуковая машина,которая даже потеряв незаметность могла бы быстро уходить от истребителей вероятного противника за счет своей скорости,минимизируя время нахождения в зоне перехвата истребителями вероятного противника и его (прежде всего морских ) систем ПВО,ведь не секрет,что эсминцы США буквально прописались у берегов РФ.
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№3
02.10.2018 12:35
а сколько таких бомбардировщиков необходимо будет, что бы обеспечить постоянное патрулирование в воздухе с ЯО...чтоб воздушная компонента триады была по ценнее,  в качестве сдерживания...30 часов в воздухе...чот маловато наверное всё таки...если б неделю летали...без посадки...
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