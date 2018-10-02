Новейший комплекс "Набросок" создаётся и для арктических подразделений

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков дал интервью изданию "Московский комсомолец". В достаточно обширной беседе с журналистами среди прочего генерал поведал о новейших разработках, которые в скором времени поступят на вооружение частей и соединений. Одно из обращающих на себя внимание заявлений генерал-полковника Олега Селюкова связано с созданием новейшего отечественного комплекса артиллерии "Набросок".

Это артиллерийско-миномётная система вооружения батальонного звена. По словам генерала, она создаётся на различных базовых вариантах шасси. Один из вариантов шасси для "Наброска" имеет характеристики и функционал, который позволит использовать вооружение в арктических условиях.

Генерал отметил, что сегодня большое значение для Вооружённых сил страны имеет сирийский опыт. По словам Олега Салюкова, именно этот опыт позволяет внедрять новые формы и способы применения огневых средств, действий подразделений.

На сегодняшний день для арктических подразделений используется унифицированная межвидовая двухзвенная гусеничная платформа. Речь идёт о платформе "Арктика" (и "Арктика-М", модификации которой были представлены на параде Победы в российской столице. Тогда по брусчатке Красной площади прошла такая арктическая техника как "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА".

Минобороны РФ

Широкие гусеницы позволяют оказывать малое воздействие на поверхность, что и является весьма ценным качеством такой платформы для её использования в арктических условиях. Гусеничные комплексы такого типа получили обобщённое название "Вездесущий" с вариантам размещения на них РСЗО, ЗРК и других вооружений.

Можно предположить, что именно эту платформу используют и для создания арктического варианта артиллерийско-миномётного комплекса "Набросок", о котором рассказал главком Сухопутных войск ВС РФ.