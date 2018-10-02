В РФ разрабатывается пассажирский самолёт на водороде

Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского ведет совместную разработку проекта пассажирского гиперзвукового самолета с двигателями на жидком водороде, передает ТАСС сообщение директора ЦАГИ Кирилла Сыпало.

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Он рассказал, что работы ведутся совместно с европейским сообществом в рамках проекта RUMBLE, а также отдельно с КБ "Туполева" и Московским авиационным институтом. Это будет не один самолет – выстраивается концепция целой линейки машин, начиная от сверхзвукового пассажирского самолета до лайнера большей вместимости, а впоследствии и до гиперзвукового самолета, способного выполнять орбитальные полеты, который в разы сократит время доставки грузов и пассажиров на удаленные расстояния.

Совместный проект RUMBLE как раз и предполагает использование двигателя на жидком водороде. При этом крайне важны вопросы распределения энергии и энергосовместимости различных подсистем.

Одна из основных проблем, по его словам, является акустическое воздействие и звуковой удар как в аэропортовой зоне, так и на маршруте самолета. В настоящее время конструкторам, кажется, удалось найти компромисс между акустическим эффектом и энергетической эффективностью сверхзвуковой машины, которая определяется, прежде всего, сочетанием аэродинамики, расположением двигателей и их конфигурацией.

Сыпало добавил, что основной задачей, стоящей перед разработчиками, сделать сверхзвуковой самолет дешевым и безопасным.

Он добавил, что первая серийная машина может быть готова в 2030-2031 годах. А первые демонстраторы должны появиться в 2020-2021 годах.

Ранее в ОАК сообщали, что в сверхзвуковом пассажирском самолете могут быть использованы наработки Ту-160.

Напомним, над созданием сверхзвукового пассажирского самолета работали в Европе и США с конца 1950-х годов. В СССР такие работы начались в начале 1960-х. До серийного производства и коммерческого использования дошли только два проекта – российский Ту-144 и французско-британский Concorde. Правда, коммерческая эксплуатация Ту-144 продолжалась лишь 7 месяцев. Среди причин прекращения полетов были названы катастрофа опытного экземпляра Ту-144Д и нерентабельность перелетов.