Индия передаст России раритетные МиГ-21

Ожидается, что на саммите Россия-Индия, который пройдет в Нью-Дели 4-5 октября, премьер-министр Индии Нарендра Моди подарит Владимиру Путину "винтажные" истребители МиГ-21, пишет издание The Hindu.

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Сообщается, что "подарок" российской стороне подготовлен по просьбе Минобороны РФ. В комплект войдут три истребителя – МиГ-21БИС (тип-75) и два МиГ-21ФЛ (тип 77).

По данным ресурса, самолеты находятся в достойном (летном) состоянии и будут являться, главным образом, своеобразным символом неувядающей дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.

Самолеты получат новые регистрационные номера и будут использоваться Россией для "винтажных рейсов", говорится в материале.

Издание напоминает, что МиГ-21 – один из самых распространенных сверхзвуковых истребителей, выпускавшихся в СССР с 1959-го по 1985 год. Он поставлялся в более чем 50 стран. Всего было построено более 11 тысяч машин.

Напомним, Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 октября. В ходе переговоров будут рассмотрены основные вопросы развития российско-индийского стратегического партнерства. Главы государств также обменяются мнениями по ключевым вопросам внешнеполитической деятельности, подпишут ряд двусторонних документов.

Кроме того, Путин проведет встречу с президентом Индии Рамом Ковиндом.