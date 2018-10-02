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02.10.2018
Военное обозрение

Норвегия подтвердила размещение британского контингента

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Намерение Лондона разместить в Норвегии в следующем году около 800 "коммандос" не противоречит планам норвежской стороны по развитию обороны, передает ТАСС заявление главы военного ведомства страны Франка Бакке-Йенсена.

ru.warriors.wikia.com/UK Ministry of Defence

Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сообщил о планах направить в Норвегию 800 спецназовцев и морских пехотинцев для сдерживания "агрессии России" и слежению за ее подводными лодками, активизировавшимися в Арктике.

По словам Бакке-Йенсена, уже многие годы британские военные проходят в Норвегии подготовку в зимних условиях. Численность контингента варьировалась от 600 до 1,1 тыс. человек. Пребывание союзников на норвежской территории и проведение совместных тренировок заложены в долгосрочные планы оборонного ведомства. Со следующего года тренировки будут проводиться в районе Индре Трумс, где дислоцированы норвежские части, уточнил он.

Министр добавил, что размещение военнослужащих не означает создание в стране британской военной базы.

Как писала британская пресса, Лондон разработал новую стратегию, направленную на сдерживание России в Арктике в течение следующих 10 лет. В правительстве Великобритании эту стратегию назвали "предупредительным выстрелом" в сторону РФ. Предполагается, что в слежении за российскими субмаринами в Заполярье британским военнослужащим поможет специальная аппаратура и патрульные самолеты P-8 Poseidon.

01.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
Арктика
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1 комментарий
№1
02.10.2018 02:31
L


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