Снаряды для M1A2 Abrams будут выпускать в Санкт-Петербурге. Правда, в США

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило с компанией General Dynamics Ordnance & Tactical Systems контракт на поставку учебных боеприпасов M1002 калибра 120 мм для танков M1A2 Abrams. Стоимость контракта 20 млн. долларов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на портал upi.com.

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Работы по контракту должны быть завершены к июню 2020 года, производство будет вестись на предприятии компании, расположенном в г. Санкт-Петербург в штате Флорида США.

Учебный снаряд М1002 применяется для проведения практических стрельб при обучении танковых экипажей танков M1A2 Abrams. Он имеет абсолютно такие же характеристики по баллистике, времени полета и дальности, как и боевой M830A1. М1002 представляет собой трассирующий многоцелевой боеприпас, имитирующий боевой. Максимальная дальность стрельбы снарядом М1002 составляет более 8 км.

Боевой снаряд M830A1 входит в арсенал танков M1A1 и M1A2 и предназначен для борьбы с пехотой, ПТРК и противотанковой артиллерией, полевыми укреплениями, легкой бронетехникой, с бортовых и кормовых проекций танками, а также боевыми вертолетами для чего получил головной неконтактный взрыватель. Для повышения начальной скорости и повышения вероятности поражения цели снаряд сконструирован подкалиберным.

Длина - 983 мм; Масса выстрела - 22,7 кг; Маркировка снаряда - черный с желтой маркировкой; Начальная скорость - 1 410 м/сек