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02.10.2018
Военное обозрение

В Ростехе уточнили сроки принятия на вооружение "Бронебойщика"

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Государственные испытания ракеты воздушного базирования "Бронебойщик" практически завершены, в этом году будет решаться вопрос о принятии ее на вооружение, передает Интерфакс сообщение гендиректора концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Александра Кочкина.

пресс-служба АО "НПК "Техмаш"

По словам Кочкина, полетные испытания завершены, в настоящее время идет документальное оформление. Окончательное решение о принятии ракеты на вооружение ожидается уже в этом году.

Если решение будет положительным, то опытная партия "Бронебойщика" поступит в войска в следующем году. Затем заказчик (Минобороны РФ) примет окончательное решение о закупке, сказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что новейшая ракета С-8ОФП "Бронебойщик" предназначена для использования с самолетов и вертолетов (Су-24/25, МиГ-29, Ми-28 и других). Предназначена для поражения легкой бронетехники и надводных кораблей на дистанции до 6 км. Ее особенность в том, что она в зависимости от задачи может взрываться при ударе о преграду, перед ней или за преградой.

С-8ОФП должны дополнить семейство неуправляемых ракет С-8. Новый боеприпас имеет те же калибр (80 мм) и конфигурацию, однако его мощность превосходит мощность предшественника в 5-6 раз.

Испытательные пуски "Бронебойщика" проводились с вертолета Ми-35М.

01.10.2018
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