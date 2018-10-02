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02.10.2018
Военное обозрение

В Сербии начались совместные с Россией учения авиации "Барс-2018"

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В Сербии начались совместные российско-сербские летно-тактические учения "БАРС-2018", в ходе которых совместные экипажи отработают различные учебно-боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны РФ

Согласно сообщению Минобороны, в ходе учений под названием "Защита воздушного пространства Сербии, поиск и эвакуация экипажей, терпящих бедствие", совместные экипажи двух стран отработают различные упражнения, среди которых: перехват воздушных целей, воздушный бой, выполнение фигур сложного и высшего пилотажа, отработка тактического удара по наземным целям, а также задачи поисково-спасательного обеспечения. Экипажи будут участвовать на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 из состава Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.

Перед началом учений российские летчики прошли обучение авиационной терминологии и фразеологии ведения радиообмена на сербском языке. Учения, начавшиеся сегодня, 1 октября, продлятся 5 дней и закончатся 5 октября.

Российско-сербские учения "Барс" (Братство авиаторов России и Сербии) являются ежегодными и проводятся поочередно на территории двух стран. В 2017 году учения проходили на территории Липецкой области также в октябре месяце.

"Барс-2018" привлекает к себе особое внимание в связи с инцидентом в пограничном районе у ГЭС, относящейся к сербской энергосистеме. Напомним, что на территорию, прилегающую к ГЭС, на днях вошёл косовский спецназ. В связи с инцидентом президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину.

01.10.2018
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