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02.10.2018
Военное обозрение

Поставка "Пищалей" и "Ратников" будет увеличена

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Предприятия Ростеха приступили к поставкам российским силовым ведомствам радиоэлектронных ружей "Пищаль" и многофункциональных комплексов "Ратник", предназначенных для борьбы с беспилотниками, передает РИА Новости сообщение генерального директора компании Сергея Чемезова.

Концерн "Ростех"/Антон Тушин

По его словам, спрос на эти высокоэффективные изделия очень высок, поэтому корпорация планирует увеличить поставки, начатые в текущем году.

Он сообщил, что производство "Пищалей" и "Ратников" успешно освоено двумя предприятиями компании, которые уже с января 2019 года готовы перейти к их массовым поставкам.

Ранее представитель корпорации рассказал агентству, что ружье "Пищаль" прошло испытания в реальных боевых условиях, показав отличные результаты.

Напомним радиоэлектронное ружье "Пищаль" разработано инженерами концерна "Автоматика". Аппарат способен обнаружить беспилотник и заблокировать его связь и навигацию на всех возможных частотах. Вес ружья – 3 килограмма.

Как отмечал главный конструктор проекта Сергей Ширяев, эффект от воздействия излучением практически всегда одинаков: "беспилотники, грубо говоря, сходят с ума". Квадрокоптер, например, сначала зависает, потом сваливается в плоский штопор и падает, а БЛА самолетного типа начинает вдруг неконтролируемое снижение до тех пор, пока не сталкивается с землей.

01.10.2018
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