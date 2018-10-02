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02.10.2018
Военное обозрение

Американские конвертопланы Osprey добрались до Токио

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Командование американских сил в Японии в понедельник официально разместило конвертопланы CV-22 Osprey на базе Йокота (находится на территории столичной префектуры), передает ТАСС.

https://ru.depositphotos.com

В настоящее время на базе находятся 5 конвертопланов.

По словам министра обороны Японии Ицунори Онодэра, предпринятые американцами меры "поспособствуют укреплению безопасности" как самого островного государства, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вместе с тем, Онодэра заверил местных жителей, что военное ведомство продолжит взаимодействие с американской стороной, чтобы обеспечить минимальное воздействие на население и гарантии недопущения инцидентов во время полетов.

Сообщается, что уведомление о размещение конвертопланов японские военные получили от американцев в августе месяце. Согласно документу, количество этих машин будет увеличиваться поэтапно – с 2024 году их число будет доведено до 10 единиц. Вместе с CV-22 Osprey на базу будут дополнительно переброшены в общей сложности 450 человек обслуживающего персонала.

В апреле 2018 года несколько конвертопланов в ходе учения уже пересекали административную границу Токио.

Это первый случай, когда CV-22 Osprey "подобрались" так близко к столичным городским кварталам. До этого они дислоцировались только в южной префектуре Окинава. Сейчас там в интересах морской пехоты США базируются 24 машины модификации MV-22.

Напомним, Osprey способны брать на борт до 32 человек и перевозить их на расстояние более 1600 км. Крейсерская скорость машины – около 440 км в час. Вооружение – пулемет и малокалиберная шестиствольная пушка.

01.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Проекты
Военные учения
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