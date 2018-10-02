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02.10.2018
Военное обозрение

Чем теперь Индию не устраивают французские Rafale?

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В индийских СМИ выражено недовольство тем, что первые самолёты из партии французских истребителей Rafale, которые предназначены для ВВС Индии, не будут продемонстрированы в начале будущего года на одном из авиасалонов в стране. Ранее было заявлено, что французские истребители с эмблемами ВВС Индии можно будет увидеть на выставке в Бангалоре "Aero India" в феврале 2019-го.

Википедия

Теперь становится известно, что самолёты "Рафаль" запланировано поставить в Индию не ранее сентября следующего года. Напомним, что речь идёт о 36-ти истребителях французского производства, которые были законтрактованы индийской стороной после долгих переговоров.

Изначально ВВС Индии планировали приобретение более сотни таких самолётов, однако потом решили, что у французов будет достаточно купить и 36 истребителей на фоне переговоров с другими потенциальными поставщиками, среди которых значится и Российская Федерация.

Как известно, Нью-Дели никак не может решить вопрос с тем, в каком формате участвовать в программе FGFA – программе создания самолёта 5-го поколения. Некоторое время назад Индия объявила, что не собирается продолжать инвестировать в программу из-за "многочисленных несоответствий ранее заявленным параметрам". Однако после известий из РФ о работах по созданию двигателей второго этапа к Су-57 в Минобороны Индии заявили, что в программу могут вернуться "в любой момент".

Теперь слова критики посыпались в адрес французских производителей, которые не смогут передать Индии первую партию "Рафалей" в начале будущего года, как планировалось изначально. При этом во Франции пока эти претензии оставляют без комментариев.

01.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
Франция
Продукция
FGFA
Rafale
ПАК ФА
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