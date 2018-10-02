В войска поставляются бесшумные автоматы. Главком поведал

Сухопутные войска (СВ) начали получать на вооружение модернизированные версии снайперских винтовок и бесшумных автоматов, передает Интерфакс сообщение главнокомандующего СВ Олега Салюкова.

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Начиная с этого года в соединения и части начало поступать стрелковое оружие, разработанное в рамках ОКР "Ратник". Это – модернизированный пулемет Калашникова "Печенег" калибра 7,62 мм, специальная снайперская винтовка ВССМ (модернизированная версия бесшумного "Винтореза") и специальный автомат АСМ (модернизированная версия бесшумного автомата "Вал", 9 мм), а также крупнокалиберная винтовка АСВКМ (12,7 мм), рассказал Салюков.

Винтовка ВССМ и автомат АСМ предназначены для спецподразделений.

Также, по словам Салюкова, в скором времени в войска начнут поступать автоматы АК-12, АК-15 и АЕК-971, АЕК-973.

Все образцы автоматов рекомендованы к принятию на вооружение, при этом изделиями "Калашникова" будут вооружать военнослужащих сухопутных войск, а дегтяревскими образцами – разведчиков и спецназовцев, пояснил он.

Кроме того, в настоящее время идет модернизация парка беспилотных комплексов, а также создаются новые БЛА, способные не только вести разведку, но и решать ударные задачи.

Салюков отметил, что ударные БЛА будут особенно нужны войскам в тех случаях, когда применение других средств поражения значительно затруднено или менее эффективно.