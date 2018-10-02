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02.10.2018
РИА Новости

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" вышел в Атлантический океан

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Учебный корабль Балтийского флота Перекоп. Архивное фото
Учебный корабль Балтийского флота Перекоп. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" с курсантами на борту прошел проливы и вышел в Атлантический океан, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.

"Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" прошел проливы Па-де-Кале, Ла-Манш и вышел в Атлантический океан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале недели корабль, совершающий межфлотский переход из Североморска в Севастополь, с курсантами на борту вышел в Северное море и прошел проливы между Европой и Великобританией. Курсанты получили опыт дублирования обязанностей вахтенных офицеров и вахтенных штурманов экипажа.

"Следует отметить, что прохождением через проливы Па-де-Кале и Ла-Манш экипаж учебного корабля Балтийского флота завершил переход вокруг Евразии и второй раз за это беспрецедентное плаванье вышел в Атлантику", - рассказала в ЗВО.

Как напомнили в пресс-службе, дальний поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны РФ. Курсанты на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению.

В морском походе под руководством начальника ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия город Калининград" контр-адмирала Вячеслава Сытника принимает участие более 300 курсантов из Калининграда и Санкт-Петербурга. В ходе штурманского похода учебный корабль "Перекоп" побывал в четырех океанах, впервые за свою историю прошел Северным морским путем. Корабль за 206 суток плавания преодолел почти 26 тысяч морских миль - более 45 тысяч километров.

01.10.2018
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