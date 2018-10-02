Песков не стал говорить про поставки российских С-300 в Сирию

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, зенитный ракетный комплекс будет размещен в Сирии в течение двух недель

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на дал ответа на вопрос, когда РФ поставит в Сирию комплекс С-300.

"Нет, пока мне нечего сказать по этой теме", - заявил представитель Кремля журналистам.

Россия обещала поставить зенитные ракетные комплексы С-300 в Сирию после трагедии с Ил-20. Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы был сбит вечером 17 сентября над Средиземном морем. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В российском военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20.

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из-за действий израильтян в течение двух недель в Сирии будет размещен зенитный ракетный комплекс С-300. 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что поставки С-300 начались.