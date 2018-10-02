The Washington Post (США): Первое за 17 лет крушение Ф-35, пилот катапультировался

В США принят самый крупный военный бюджет в истории. В его рамках Пентагон закупит 141 новейший истребитель Ф-35 различных модификаций. Но катастрофа одной из действующих машин этого типа, а также другие авиационные инциденты свидетельствуют о несоответствии пропаганды американской военной техники как «самой передовой в мире» и существующей реальности.

В США произошла первая за 17 лет катастрофа новейшего F-35B. В тот же день Пентагон объявил, что заключил сделку с "Локхид Мартин" (Lockheed Martin), чтобы снизить затраты на следующую партию самолетов до исторического минимума.

Крушение Ф-35Б Лайтнинг II произошло в пятницу в 11:45 утра близ базы Корпуса морской пехоты США Бьюфорт в Южной Каролине. Пресс-служба Корпуса морской пехоты не сообщила о причинах крушения. "Пилот благополучно катапультировался с одноместного самолета и в настоящее время осматривается медицинским персоналом, - говорится в заявлении пресс-службы Корпуса морской пехоты. - Раненых среди гражданского населения нет".

Самолет стоимостью более 100 миллионов долларов входил в состав Морской истребительной учебной эскадрильи N501.

В прошлом самолеты Ф-35 совершали аварийные посадки, были проблемы во время полета, включая кислородное голодание экипажа, возгорание двигателей и другие сбои. Но это первый случай, когда в результате инцидента с Ф-35 пострадал пилот, который был вынужден катапультироваться.

Представитель Пентагона на условиях анонимности сообщил, что расследование инцидента продолжается. Первоначально крушение было классифицировано как несчастный случай класса А, который определяется как инцидент, в результате которого произошло полное уничтожение самолета (с более чем на 2 миллиона долларов ущерба) или гибели или полной инвалидности экипажа.

Сделка Пентагона с "Локхид Мартин" на покупку 141 истребителя происходит на фоне постоянных споров о программе вооружения, которая стала самой затратной в истории Минобороны США.

Стоимость самого распространенного варианта многофункционального ударного истребителя, известного как Ф-35A, впервые снизилась с 90 миллионов до 89 миллионов долларов, что на 5,4 процента меньше по сравнению с предыдущей ценой. Цена за один самолет для Корпуса морской пехоты и Военно-морского флота упала до 115 миллионов долларов и 108 миллионов долларов соответственно.

Президент Трамп вынудил "Локхид Мартин" к снижению цен и экономии на сотни миллионов долларов, хотя, согласно прогнозам, стоимость Ф-35 снизится, поскольку истребитель перешел от этапа разработки к производственной стадии.

Пентагон объяснил увеличение количества авиационных происшествий рядом причин, в том числе многолетним ограничением финансирования со стороны Конгресса, старением оборудования, проблемами с обслуживанием экипажей и сокращением летного времени для пилотов.

Согласно информации "Милитари таймс" (The Military Times), инциденты с самолетами авиации Корпуса морской пехоты увеличились на 80 процентов за последние пять лет. Аналогичные тенденции имели место и в Военно-морском флоте и Военно-воздушных силах.

Министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) пообещал разобраться в проблемах, используя дополнительное финансирование, которое Пентагон получил в рамках оборонного бюджета на предстоящий год в размере 716 миллиардов долларов. Тем не менее, американские военные предупредили, что инциденты стали результатом целого ряда проблем, которые потребуют времени, чтобы их исправить.

В пятницу представители Корпуса морской пехоты США заявили, что они работают в тесном контакте с властями Южной Каролины для обеспечения безопасности в месте крушения и ближайших окрестностях. Пресс-служба не сообщила никаких подробностей ни о пилоте, ни о том, что предшествовало крушению.

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Пол Сонн (Paul Sonne)