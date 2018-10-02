Войти
02.10.2018
Газета.ru

Месть за теракт: Иран ударил по объектам террористов в Сирии

555
0
+2
Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник: gazeta.ru

Иран нанес в Сирии ракетный удар по террористам

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по объектам террористов на восточном берегу Евфрата в Сирии. Точное число запущенных баллистических ракет неизвестно, в результате атаки уничтожено множество боевиков. Эта акция - ответ Тегерана на теракт в иранском городе Ахваз, где четверо членов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) расстреляли военный парад, убив 25 человек и ранив около 70.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар баллистическими ракетами по объектам террористов на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом сообщает тегеранское новостное агентство Fars.

Террористы "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России) подверглись атаке в ночь на 1 октября, примерно в 02:00 по местному времени. Согласно отчету КСИР, в результате ракетного удара множество террористов было уничтожено, также есть раненые.

Этот "удар возмездия", как его называют иранские военные, - ответ за террористический акт в иранском городе Ахваз, совершенный 22 сентября. Четверо боевиков открыли огонь по проходившему военному параду, убив по меньшей мере 28 человек, и ранив около 70.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Тем не менее, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за ахвазскую атаку несут "союзники США в Персидском заливе", в первую очередь - Саудовская Аравия, поддерживающая оппозиционнеров-радикалов суннитского толка по всему Ближнему Востоку.

Два дня спустя после теракта в Ахвазе Тегеран пообещал отомстить США и Израилю - эти страны, якобы, являются вдохновителями атаки.

Постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN заявила, что "Ирану стоит посмотреть в зеркало", чтобы найти виновных в теракте. Такими словами она отреагировала на заявление иранских властей о причастности США к нападению.

"Официальный представитель США ранее сказала ужасные вещи о террористической атаке в Ахвазе и возложила ответственность [за теракт] на правительство Ирана!", - написал Роухани в твиттере после этого интервью. Иранский лидер также задался вопросом, что подумали бы в США, если бы иранская сторона сказала такое же про теракт 11 сентября.

Воскресный удар по террористам ИГ - уже не первый с момента вступления Ирана в гражданскую войну в Сирии. 18 июня 2017 с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан был нанесен ракетный удар баллистическими ракетами средней дальности по базам террористов, расположенным в мухафазе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

В мае 2012 года Исмаил Гхаани, командир подразделения Иранской революционной гвардии, потвердил участие иранских военных в конфликте на стороне сирийского правительства. Интервью, опубликованное "полуофициальным" новостным агентством Isna, в последующем было удалено с сайта. В сентябре 2012 года подобное подтверждение поступило от главы Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Али Джафари.

По словам генерала Джафари, Тегеран оказывает Дамаску финансовую поддержку и делится с ним разведывательной информацией. Если же Сирия подвергнется "внешней военной агрессии", иранские власти готовы предоставить ей и прямую военную помощь, предупредил он.

При этом в конце лета 2013 года, на фоне вероятной атаки США и их союзников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указание об "эвакуации из Сирии 12 000 бойцов Корпуса стражей исламской революции, воюющих на стороне правительственных войск". Однако бойцы КСИР по-прежнему - пусть и в меньшем количестве - остаются на территории Сирии, подконтрольной правительству Асада. Как сообщает ФАН, главное условие ухода Ирана из САР - стабилизация ситуации в регионе и "победа над ИГ.

В феврале 2018 года президент США Дональд Трамп назвал Иран "главным спонсором терроризма". В ответ на это верховный духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал Трампа и глав европейских государств преступниками.

По мнению американского президента, действия Тегерана позволяют "Хезболле", ХАМАСу и другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей. По словам Трампа, Иран "финансировал, вооружил и подготовил свыше 100 тысяч боевиков, чтобы распространять разрушения по всему Ближнему Востоку".

В прошлом году Израиль заявил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций, а действия этой страны после "ядерной сделки" "только усиливают эту тенденцию" и наблюдаемое усиление региональной экспансии Ирана. Данная связь обусловлена тем, что отмена международных санкций привела к заключению Ираном многих контрактов с иностранными партнерами, дала импульс развития его экономике и обеспечила ему приток валютных ресурсов, используемых Тегераном для финансирования КСИР и проиранских вооруженных формирований в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, сообщает НСН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года подчеркнул, что все разногласия между Ираном, Израилем и США необходимо решать посредством диалога. Кроме того, отметил глава МИД, нужно стараться избегать "взаимопровоцирующих действий" и инцидентов.


Иван Жуковский

01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Йемен
Ливан
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Издания
Военный Парад
Похожие новости
15.05.2018
Лавров назвал кризисной ситуацию вокруг сделки по иранскому атому
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
01.12.2017
США сознательно провоцируют КНДР на новые авантюры, заявил Лавров
22.11.2017
Не тот "Калибр"
20.11.2017
Глава Пентагона назвал условия для начала переговоров США с КНДР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 22:10
  • 290
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 02.10 21:45
  • 6
Тяжелый путь легкого истребителя: какой будет российская военная авиация
  • 02.10 21:16
  • 75
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 02.10 21:07
  • 17
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 02.10 20:50
  • 2
Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах
  • 02.10 20:41
  • 1
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 02.10 20:33
  • 2
Заместителем Рогозина станет экс-глава "Российских космических систем" Урличич - газета
  • 02.10 20:29
  • 4
"Мы ходим за линию фронта". Эксклюзивный репортаж с базы разведчиков
  • 02.10 19:54
  • 6
Положение с производством корабельных газотурбинных двигателей в России
  • 02.10 19:38
  • 2
Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России принято в состав флота
  • 02.10 19:36
  • 1
В РФ разрабатывается пассажирский самолёт на водороде
  • 02.10 19:23
  • 758
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.10 19:18
  • 16492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 18:47
  • 52
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.10 18:40
  • 4
Путин в ходе визита в Индию обсудит военно-техническое сотрудничество