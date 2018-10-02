Месть за теракт: Иран ударил по объектам террористов в Сирии

Иран нанес в Сирии ракетный удар по террористам

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по объектам террористов на восточном берегу Евфрата в Сирии. Точное число запущенных баллистических ракет неизвестно, в результате атаки уничтожено множество боевиков. Эта акция - ответ Тегерана на теракт в иранском городе Ахваз, где четверо членов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) расстреляли военный парад, убив 25 человек и ранив около 70.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар баллистическими ракетами по объектам террористов на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом сообщает тегеранское новостное агентство Fars.

Террористы "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России) подверглись атаке в ночь на 1 октября, примерно в 02:00 по местному времени. Согласно отчету КСИР, в результате ракетного удара множество террористов было уничтожено, также есть раненые.

Этот "удар возмездия", как его называют иранские военные, - ответ за террористический акт в иранском городе Ахваз, совершенный 22 сентября. Четверо боевиков открыли огонь по проходившему военному параду, убив по меньшей мере 28 человек, и ранив около 70.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Тем не менее, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за ахвазскую атаку несут "союзники США в Персидском заливе", в первую очередь - Саудовская Аравия, поддерживающая оппозиционнеров-радикалов суннитского толка по всему Ближнему Востоку.

Два дня спустя после теракта в Ахвазе Тегеран пообещал отомстить США и Израилю - эти страны, якобы, являются вдохновителями атаки.

Постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN заявила, что "Ирану стоит посмотреть в зеркало", чтобы найти виновных в теракте. Такими словами она отреагировала на заявление иранских властей о причастности США к нападению.

"Официальный представитель США ранее сказала ужасные вещи о террористической атаке в Ахвазе и возложила ответственность [за теракт] на правительство Ирана!", - написал Роухани в твиттере после этого интервью. Иранский лидер также задался вопросом, что подумали бы в США, если бы иранская сторона сказала такое же про теракт 11 сентября.

Воскресный удар по террористам ИГ - уже не первый с момента вступления Ирана в гражданскую войну в Сирии. 18 июня 2017 с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан был нанесен ракетный удар баллистическими ракетами средней дальности по базам террористов, расположенным в мухафазе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

В мае 2012 года Исмаил Гхаани, командир подразделения Иранской революционной гвардии, потвердил участие иранских военных в конфликте на стороне сирийского правительства. Интервью, опубликованное "полуофициальным" новостным агентством Isna, в последующем было удалено с сайта. В сентябре 2012 года подобное подтверждение поступило от главы Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Али Джафари.

По словам генерала Джафари, Тегеран оказывает Дамаску финансовую поддержку и делится с ним разведывательной информацией. Если же Сирия подвергнется "внешней военной агрессии", иранские власти готовы предоставить ей и прямую военную помощь, предупредил он.

При этом в конце лета 2013 года, на фоне вероятной атаки США и их союзников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указание об "эвакуации из Сирии 12 000 бойцов Корпуса стражей исламской революции, воюющих на стороне правительственных войск". Однако бойцы КСИР по-прежнему - пусть и в меньшем количестве - остаются на территории Сирии, подконтрольной правительству Асада. Как сообщает ФАН, главное условие ухода Ирана из САР - стабилизация ситуации в регионе и "победа над ИГ.

В феврале 2018 года президент США Дональд Трамп назвал Иран "главным спонсором терроризма". В ответ на это верховный духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал Трампа и глав европейских государств преступниками.

По мнению американского президента, действия Тегерана позволяют "Хезболле", ХАМАСу и другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей. По словам Трампа, Иран "финансировал, вооружил и подготовил свыше 100 тысяч боевиков, чтобы распространять разрушения по всему Ближнему Востоку".

В прошлом году Израиль заявил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций, а действия этой страны после "ядерной сделки" "только усиливают эту тенденцию" и наблюдаемое усиление региональной экспансии Ирана. Данная связь обусловлена тем, что отмена международных санкций привела к заключению Ираном многих контрактов с иностранными партнерами, дала импульс развития его экономике и обеспечила ему приток валютных ресурсов, используемых Тегераном для финансирования КСИР и проиранских вооруженных формирований в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, сообщает НСН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года подчеркнул, что все разногласия между Ираном, Израилем и США необходимо решать посредством диалога. Кроме того, отметил глава МИД, нужно стараться избегать "взаимопровоцирующих действий" и инцидентов.

Иван Жуковский