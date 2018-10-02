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02.10.2018
Lenta.ru

В НАСА поищут инопланетные технологии

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NASA
NASA.
Источник: Bill Ingalls / Getty Images

Специалисты НАСА займутся поиском техносигнатур — признаков технологической деятельности иных цивилизаций на экзопланетах. К ним относятся лазерное излучение, астроинженерные сооружения, например, сфера Дайсона, сильно загрязненные или подсвеченные атмосферы, а также спутники. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

В апреле 2018 года Конгресс США выразил заинтересованность в поиске сигналов, свидетельствующих о существовании инопланетных цивилизаций. 26-28 сентября НАСА провело семинар по проблемам поиска техносигнатур в Институте Луны и планет в Хьюстоне (США). Ученые обсудили наиболее перспективные направления исследований, а также возможное сотрудничество с частными и благотворительными организациями.

По словам специалистов, одной из причин возросшего интереса является наблюдение изменений светимости звезды Табби в 2015 году. Кривые блеска демонстрировали нерегулярные падения яркости светила, что указывало на существование множества объектов вокруг звезды. Были предложены различные гипотезы, объясняющие аномалию, включая околозвездный диск, кометное облако и сферу Дайсона.

Хотя ученые считают последнее предположение наименее вероятным, наблюдения за Табби продемонстрировали, что поиск подобных аномалий может оказаться полезным для выявления техносигнатур. Кроме того, версии о деятельности инопланетных цивилизаций должны рассматриваться наравне с другими гипотезами, объясняющими космические феномены. Специалисты НАСА собираются усилить меры по поиску труднообъяснимых явлений.

01.10.2018
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