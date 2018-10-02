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02.10.2018
ЦАМТО

ВВС Франции получили первый многоцелевой транспорт-заправщик A-330 MRTT

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A330 MRTT
Самолет-заправщик A330 MRTT (Multi Role Transport Tanker).
Источник: EPA/AIRBUS

ЦАМТО, 1 октября. ВВС Франции приняли первый из 12 запланированных к закупке многоцелевой транспорт-заправщик A-330-200 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) производства компании Airbus Defense and Space.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, первый A-330-200 "Феникс" 27 сентября прибыл на место постоянной дислокации – 125-ю авиабазу "Истр-Ле-Тюб" ВВС Франции.

Как сообщал ЦАМТО, Airbus Defence and Space была выбрана Министерством обороны Франции поставщиком 12 многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT в ноябре 2014 года. Тогда же был подписан контракт на поставку первого самолета. Соглашение предусматривало разработку и сертификацию "французской" конфигурации A-330 MRTT, а также связанных систем поддержки и обучения, поставку запасных частей, наземного оборудования и тренажеров.

Airbus Defence and Space 5 декабря 2015 года заключила с Генеральной дирекцией по вооружениям МО Франции (DGA) контракт на поставку 8 дополнительных A-330 MRTT. Предполагается, что оставшиеся 3 самолета будут заказаны до конца 2018 года.

A-330 MRTT предназначены для замены 13 устаревших самолетов-заправщиков KC-135R и C-135FR производства Boeing, а также двух A-340 и трех A-310. Летные испытания первого A-330 MRTT начались в сентябре 2017 года.

В сентябре 2018 года Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли приняла решение ускорить реализацию программы поставки самолетов A-330-200 "Феникс". Это позволит ВВС получить 12 самолетов MRTT к 2023 году – на два года раньше запланированного срока. Кроме того, в последующие годы планируется увеличить численность парка A-330 MRTT до 15 ед.

Самолеты ВВС Франции будут оснащаться БРЭО производства Thales, авиадвигателями Trent 700 производства компании Rolls-Royce, системой дозаправки, включающей заправочную штангу (ARBS) и подкрыльевые контейнеры с агрегатом заправки со шлангом и стыковочным узлом. Самолет может быть реконфигурирован для перевозки до 271 пассажира, а также медицинской эвакуации с модулем интенсивной терапии MORPHEE для 10 пациентов и 88 пассажиров. Грузовой люк облегчит погрузку лежачих пациентов, а также обеспечит возможности применения A-330 MRTT в качестве грузового самолета.

Планировалось, что первый A-330 MRTT будет поставлен ВВС Франции в 2018 году (поставка уже выполнена), второй – в 2019 году. Далее самолеты будут передаваться заказчику с темпом 1-2 ед. в год. Изначально поставку всех 12 самолетов планировалось завершить в 2025 году, теперь завершение программы перенесено на 2023 год.

01.10.2018
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Страны
Франция
Продукция
KC-135
Компании
Airbus
Boeing
Rolls-Royce
Thales
Проекты
Медицина
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