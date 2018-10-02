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02.10.2018
ЦАМТО

Boeing и Saab поставят ВВС США УТС следующего поколения T-X

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Boeing T-X
Первый опытный образец учебно-тренировочного самолета Boeing T-X (регистрация N381TX) на церемонии выкатки. Сент-Луис, 13.09.2016.
Источник: Boeing

ЦАМТО, 1 октября. Компания Boeing 27 сентября сообщила, что выбрана победителем тендера на поставку ВВС США УТС следующего поколения T-X (американская компания представила предложение на тендер совместно со шведской Saab AB).

С Boeing 27 сентября был заключен рамочный контракт, общая стоимость которого в итоге может составить 9,202 млрд. долл. Всего в рамках данного контракта ВВС США могут приобрести до 475 самолетов и 120 наземных тренажеров, однако на текущий момент командование планирует закупку 351 самолета и 46 наземных тренажеров, а также сопутствующего оборудования, запасных частей и услуг.

Начальный контракт стоимостью 813,385 млн. долл. предполагает поставку на этапе конструирования и разработки технологии серийного производства (EMD) первых пяти самолетов и семи тренажеров. Работы будут выполняться в Сент-Луисе (шт.Миссури) и, как ожидается, завершатся к 2034 году.

Финальная сборка всех самолетов будет выполнена в США. Предполагается, что шведская компания будет заниматься изготовлением хвостовой части фюзеляжа и связанных с ней подсистем. Компания Triumph Group обеспечит поставку крыльев, вертикального и горизонтального хвостового оперения.

Первый самолет Т-X и тренажеры должны быть поставлены на авиабазу Сан-Антонио-Рэндольф (шт.Техас) в 2023 году. Начальная готовность самолетов к применению запланирована на 2024 год. В итоге все учебные базы ВВС США будут переоснащены с эксплуатирующихся около 57 лет T-38 на новые Т-X. Самолеты будут использоваться для обучения пилотов истребителей 4-го и 5-го поколения.

Как сообщал ЦАМТО, 30 декабря 2016 года командование ВВС США официально направило претендентам запросы о предложениях в рамках программы приобретения нового учебно-тренировочного самолета T-X (Advanced Pilot Training), предусматривающей поставку до 351 нового УТС для замены устаревших T-38 "Талон" и 46 наземных систем обучения (GBTS).

Первоначально заключение контракта было запланировано на декабрь 2017 года, но затем сроки были перенесены.

Boeing и Saab AB представили на конкурс совершенно новый самолет. На этапе подготовки партнеры изготовили два опытных образца (ВТХ-1 и ВТХ-2), летные испытания первого из которых начались в декабре 2016 года. Разработанный "с нуля" BTX оборудован одним двигателем семейства F404 компании General Electric, V-образным хвостовым оперением, усовершенствованной "стеклянной" кабиной пилотов с интегрированной системой обучения.

Консорциум Boeing/Saab опередил также участвовавшие в конкурсе Lockheed Martin/Korea Aerospace Industries (KAI) и Leonardo/CAE/Honeywell. По заявлению ВВС США, высокая конкуренция позволила сэкономить не менее 10 млрд. долл. Первоначальная оценка стоимости поставки 351 самолета составляла 19,7 млрд. долл.

Соглашение по поставке новых УТС является третьим крупным заказом, полученным Boeing за последнее время. Ранее компания подписала контракты на поставку вертолетов для замены UH-1N и БЛА-топливозаправщиков MQ-25A.

01.10.2018
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Продукция
Bell-212
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