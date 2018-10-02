Российские силовики получат экипировку "Ратник" и ружье "Пищаль"

Сотрудники силовых ведомств Российской Федерации получат для борьбы с беспилотниками новейшие радиоэлектронные ружья "Пищаль" и многофункциональные комплексы "Ратник". Поставки осуществляет госкорпорация "Ростех".

Об этом РИА "Новости" сообщил ее генеральный директор Сергей Чемезов. Он добавил, что интерес к данным видам вооружения очень большой. Поэтому в госкорпорации намерены увеличить поставки в 2018 году, а с начала будущего года два предприятия "Ростеха", где и выпускают "Пищаль" и "Ратник", будут готовы к массовым поставкам. Что касается радиоэлектронного ружья, то оно уже зарекомендовало себя в боевых условиях.

Радиоэлектронное ружье "Пищаль" разработано в концерне "Автоматика". Его масса - три килограмма. Ружье способно обнаружить беспилотник и уничтожить его навигацию и связь на всех возможных частотах.

Многофункциональные комплексы "Ратник" - боевая экипировка военнослужащего. В ней десять подсистем, которые включают и прибор ночного видения, и индивидуальные средства связи, и систему защиты. Полный комплект весит примерно 20 килограммов, не считая вооружения.

Светлана Цыганкова