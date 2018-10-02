Легендарный советский БТР-50ПК сделали более скоростным

Советский гусеничный бронетранспортер БТР-50, известный своими уникальными мореходными качествами, продолжает оставаться на вооружении многих армий мира.

На его счету успешное участие в десятках вооруженных конфликтов, в том числе таких как война во Вьетнаме, боевые действиях арабских стран и Израиля, ожесточенное противостояние Ирака и Ирана. В настоящее время "пятидесятые" активно применяются против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Однако у разработанной в начале 50-х гг. бронемашины имеются недостатки. Например, по современным меркам, у нее относительно невысокая максимальная скорость - всего 45 км/ч, что ограничивает применение этого БТР совместно с современной техникой.

За устранение этой проблемы взялись в Беларуси, где компания "Минотор-Сервис" разработала вариант модернизации бронированного ветерана. Вместо двигателя в 240 л.с. машина получила новый 300-сильный дизель, объединенный с трансмиссией в один силовой блок, что значительно упрощает проведение ремонтных работ.

В результате модернизированный БТР-50ПКМ в настоящее время развивает по шоссе до 60 км/ч. Средняя скорость по грунтовой дороге доходит до 45 км/ч. При преодолении водных преград бронетранспортер может ускоряться до 12 км/ч. Запас хода возрос до 450 км.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев