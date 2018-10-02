Две новейшие колесные САУ засветились на фото в Китае

На минувшей неделе в КНР были впервые продемонстрированы две новые самоходные артиллерийские установки на колесных шасси.

Одной из них стала трехосная боевая машина на базе бронеавтомобиля корпорации Dongfeng. САУ вооружена короткоствольной гаубицей, как предполагается, калибра 122 мм. Российским экспертам она напомнила отечественную разработку на основе ВПК-39273 "Волк III" со 120-мм орудием, хотя имеются и некоторые различия в установке артиллерийской системы.

В КНР уже создавали самоходки аналогичного предназначения. Речь идет об экспортной SH2, которую впервые показали на выставке в Абу-Даби в 2007 году. Машина была вооружена 122-мм гаубицей - клоном российской Д-30.

Сообщалась, что эта САУ может вести огонь новыми артиллерийскими снарядами дальностью до 22 км, а также применять активно-реактивные боеприпасы, способные уничтожать цели на дистанции в 27 км.

Кроме того, в Сети появились первые изображения 155-мм самоходной гаубицы SH11. Видно, что китайцы в качестве образца для подражания использовали германскую RCH155 на базе бронетранспортера Boxer.

Правда, китайская машина получилось более легкой и компактной. Она имеет автоматизированные системы наведения и заряжания.

Как ожидается, более подробная информация об этой новинке будет обнародована на оружейной выставке в Чжухае в ноябре 2018 года.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев