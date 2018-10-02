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02.10.2018
Российская газета

Сирийских боевиков продолжают снабжать болгарским оружием

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Оружие сирийских боевиков
Оружие сирийских боевиков.
Источник: rg.ru

Правительство Болгарии не спешит публиковать в открытом доступе ежегодный официальный отчет об экспорте вооружений за 2017 год. Связано это, как считают эксперты, с громкими скандалами по поводу поставки оружия в третьи страны.

Но изданию EADaily все же удалось найти сокращенный вариант доклада, размещенный на сайте Народного собрания Болгарии. В нем говорится, что в 2017 году фактический экспорт вооружений составил 1,218 миллиарда евро. Рост по сравнению с предыдущим периодом - 21,8 процента. В лидерах стран-импортеров - Саудовская Аравия, Ирак, США, Индия и Алжир.

"РГ" уже писала о том, что в Сирии находят оружие, выпущенное в странах Восточной Европы. В освобожденном от террористов Алеппо в одном из бомбоубежищ нашли заводской формуляр на партию 120-миллиметровых минометов M75 стандарта НАТО, произведенных в Боснии.

Поставщиком оружия и боеприпасов советского образца в Сирию является и Болгария. Только в этом году "Вазовский машиностроительный завод", который их и выпускает, отгрузил 23 тонны боеприпасов. Это данные из открытых источников. Поставки идут через Саудовскую Аравию и США. Само же предприятия в прошлом году увеличило производство боеприпасов почти на треть. Об этом писала и болгарская газета "Труд".

В Сирию идут ракеты "Град" и гранаты для противотанковых гранатометов. Компания, которая специалисзируется на закупке вооружений, не попадающих под стандарты НАТО, получила контракты на 500 миллионов долларов. В списке потребителей и группировки сирийских боевиков, предполагает издание.

Как пишет EADaily, формально никаких претензий к Болгарии не предъявить. Вооружение приобретают государственные органы Саудовской Аравии и компании-закупщики США. Через них оружие и поступает в Сирию. "Однако в странах-производителях вооружений советских образцов вряд ли не знают и не понимают цель закупок, которая уже не раз раскрывалась в журналистских расследованиях", - подводит итог издание.


Светлана Цыганкова

01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Болгария
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Саудовская Аравия
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