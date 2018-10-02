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02.10.2018
Российская газета

Фото: как выглядит корабль после попадания ракет Х-35У

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Х-35У
Х-35У.
Источник: rg.ru

В интернете появились фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела корабля российскими ракетами Х-35У.

Как сообщает "Военный осведомитель", ракеты были выпущены многофункциональным истребителем-бомбардировщиком Су-34.

В качестве мишени для стрельб использовался океанский спасательный буксир проекта 1452 "Машук". В его борту и надстройке видны пробоины, в том числе сквозные.

Напомним, ранее было опубликовано видео стрельбы ракетами по судну-мишени на морском полигоне. При этом были использованы проникающие осколочно-фугасные боеголовки, вызвавшие пожар на судне.

Стрельбу вели истребители-бомбардировщики Тихоокеанского флота. Также сообщалось, что все восемь выпущенных ракет поразили мишени, которые изображали вражескую эскадру.


Руслан Мельников

01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Х-35
Проекты
ИТ
пр.1452
ТОФ
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4 комментария
№1
02.10.2018 11:41
"...Были использованы проникающие осколочно-фугасные боеголовки." Впечатление последствий попадания ракеты в бывший спасательный буксир не восхитило. Во первых попадание в надстройку выше главной палубы, с редкими поперечными переборками толщиной 2-3 миллиметра, далеко не всегда способно вывести из строя боевой корабль, поврежденный корабль переходит на аварийные системы управления и еще способен маневрировать и вести бой. В далекие прошлые времена мне довелось участвовать в стрельбах первыми крылатыми ракетами ВМФ КСЩ, летали они не далеко, но последствия их попадания в боевой корабль были катастрофичны, а это "игрушка" по сравнению с ними.
+1
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№2
02.10.2018 14:08
Тот факт, что буксир не затонул и сотался на плаву, говорит об обмане в ТТХ Х-35У... Не выдержана высота над гребнями волн до 5 м... Позиционировалась ПКР х-35, как идущая над волнами на высоте 2,5 м. Ну и где это? А этого нет, т.е Х-35У - фикция. Я крайне разочарован. Особенно в сравнении с Х-31ПД, испытанной летом на Каспии: поражённая парой ракет цель в течение 5 минут затонула... Получается, что Х-35У в подмётки не годится Х-31... Жаль только потраченных на Х-35 средств.
-3
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№3
02.10.2018 15:26
Цитата, Тектор сообщ. №2
Тот факт, что буксир не затонул и сотался на плаву, говорит об обмане в ТТХ Х-35У.
Нет,это говорит что журналисты чушь написали т.к. судя по фото использовались практические х-35.
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№4
02.10.2018 17:59


- след от оперения :) высота и правда великовата, центр входного отверстия: ~ 8,6м.



- видно-же, что копоти нет!





- а это уже после следующего попадания и пожара. Входное отверстие дыра в два раза ниже: ~3,7м.

В этот раз всё было уже "серьёзно":

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