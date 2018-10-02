Фото: как выглядит корабль после попадания ракет Х-35У

В интернете появились фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела корабля российскими ракетами Х-35У.

Как сообщает "Военный осведомитель", ракеты были выпущены многофункциональным истребителем-бомбардировщиком Су-34.

В качестве мишени для стрельб использовался океанский спасательный буксир проекта 1452 "Машук". В его борту и надстройке видны пробоины, в том числе сквозные.

Напомним, ранее было опубликовано видео стрельбы ракетами по судну-мишени на морском полигоне. При этом были использованы проникающие осколочно-фугасные боеголовки, вызвавшие пожар на судне.

Стрельбу вели истребители-бомбардировщики Тихоокеанского флота. Также сообщалось, что все восемь выпущенных ракет поразили мишени, которые изображали вражескую эскадру.

Руслан Мельников