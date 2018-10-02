Фото: как выглядит корабль после попадания ракет Х-35У
В интернете появились фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела корабля российскими ракетами Х-35У.
Р РµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ РїРѕРїР°РґР°РЅРёСЏ РїСЂРѕС‚РёРІРѕРєРѕСЂР°Р±РµР»СЊРЅС‹С… СЂР°РєРµС‚ РҐ-35РЈ. Р¤РѕС‚Рѕ: https://t.co/ZpbflhXU12. pic.twitter.com/tyafg5KIdH— manny calavera (@mannycalavera15) October 1, 2018
Как сообщает "Военный осведомитель", ракеты были выпущены многофункциональным истребителем-бомбардировщиком Су-34.
В качестве мишени для стрельб использовался океанский спасательный буксир проекта 1452 "Машук". В его борту и надстройке видны пробоины, в том числе сквозные.
Напомним, ранее было опубликовано видео стрельбы ракетами по судну-мишени на морском полигоне. При этом были использованы проникающие осколочно-фугасные боеголовки, вызвавшие пожар на судне.
Стрельбу вели истребители-бомбардировщики Тихоокеанского флота. Также сообщалось, что все восемь выпущенных ракет поразили мишени, которые изображали вражескую эскадру.
Руслан Мельников
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Тот факт, что буксир не затонул и сотался на плаву, говорит об обмане в ТТХ Х-35У.Нет,это говорит что журналисты чушь написали т.к. судя по фото использовались практические х-35.