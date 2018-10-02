В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск

ЦАМТО, 1 октября. В Вооруженных Силах Российской Федерации 1 октября отмечается День Сухопутных войск. Эта памятная дата установлена в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года.

Сухопутным войскам в этом году исполняется 468 лет. История праздника начинается с момента создания первого постоянного войска – стрелецких полков и издания соответствующего Указа (Приговора) Царя Всея Руси Ивана Грозного.

Сухопутные войска являются видом Вооруженных Сил, предназначенным для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника на театрах военных действий, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил и другими войсками, воинскими формированиями и органами.

В течение 2018 года в Сухопутных войсках в ходе боевой подготовки проведено более 4,5 тысяч учений различного уровня, в ходе которых в общевойсковых соединениях уже был апробирован опыт боевого применения и обеспечения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. По результатам маневров "Восток-2018" отмечается высокая слаженность работы органов управления мотострелковых и танковых соединений, в организации и управлении подчиненными воинскими частями в ходе выполнения мероприятий маневров.

В текущем году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ, что позволит довести долю обеспеченности Сухопутных войск современными образцами ВВСТ до 54%. Набранные темпы перевооружения позволят выполнить решение Верховного главнокомандующего о доведении доли современных образцов к исходу 2020 года до 70%.

В Подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" 6 октября 2018 года в честь празднования Дня Сухопутных войск подготовлены мероприятия для всех жителей столицы и Подмосковья. Гости парка смогут посетить музейные экспозиции вооружения и военной техники, образцов стрелкового оружия и боевой экипировки, интерактивные выставки, поучаствовать в спортивных конкурсах, наблюдать за розыгрышем эпизода общевойскового боя и многое другое, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.