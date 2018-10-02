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02.10.2018
ЦАМТО

Россия начала поставки ЗРС С-300 в Сирию

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ЗРК С-300
ЗРК С-300.
Источник: gazeta.ru

ЦАМТО, 1 октября. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия начала поставки систем ПВО С-300 в Сирию. Об этом дипломат сообщил 28 сентября в ходе пресс-конференции по итогам 73-й сессии Генассамблеи ООН, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в минувший понедельник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии комплексы С-300. Он отметил, что подобное решение существенно укрепит боевые возможности ближневосточного государства.

Глава военного ведомства напомнил, что Москва несколько лет назад приостановила поставки С-300 Дамаску, однако сейчас ситуация изменилась. Он также подчеркнул, что Россия вынуждена принять адекватные меры из-за действий Израиля, которые привели к крушению Ил-20.

В Кремле отметили, что поставки С-300 не направлены против третьих стран, а вызваны лишь желанием защитить российских военных в Сирии.

В МИД России выразили уверенность, что системы ПВО позволят закрыть воздушное пространство Сирии там, где это потребуется. В сирийском дипломатическом ведомстве, в свою очередь, высоко оценили решение России поставить Дамаску ЗРС С-300, передает "РИА Новости".

01.10.2018
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