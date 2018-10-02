"Калашников" продемонстрировал боевой модуль с искусственным интеллектом
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Концерн "Калашников" показал работу боевого модуля, работающего под контролем боевого искусственного интеллекта, соответствующее видео опубликовано на портале "Калашников Media".
На видео представлен один из режимов работы, в котором станция сканирует сектор оперативного пространства, распознает угрожающие объекты, указывает тип объекта (человек или машина), принимает решение о необходимом количестве выстрелов для гарантированного уничтожения и осуществляет поражение.
Как уточняется в описании к ролику, система может функционировать в режиме боевого дистанционно управляемого модуля, предоставляя оператору автомат распознавания и подсветки целей, автомат сопровождения наземных, воздушных и морских целей, баллистический вычислитель. Оружие снабжено системой гиростабилизации, позволяющей вести огонь в движении, и двухспектральной оптикой, которая позволяет использовать комплекс в любое время суток и условиях ограниченной видимости.
"Под управлением боевого искусственного интеллекта станция может успешно выполнять задачи без оператора-человека. Боевой искусственный интеллект выполняет функции обнаружения и распознавания целей, определяет приоритеты в последовательности поражения, отдает команды автомату сопровождения и принимает решение об открытии огня", - говорится в сообщении.
Искусственный интеллект построен на основе искусственных нейронных сетей и может дообучаться в процессе работы. Станция способна самостоятельно принимать решение об исключении из сектора поражения объектов, не представляющих опасность, например, животных, что минимизирует вероятность их поражения.
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