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02.10.2018
РИА Новости

"Калашников" продемонстрировал боевой модуль с искусственным интеллектом

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Боевой модуль концерна Калашников. Архивное фото
Боевой модуль концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Концерн "Калашников" показал работу боевого модуля, работающего под контролем боевого искусственного интеллекта, соответствующее видео опубликовано на портале "Калашников Media".

На видео представлен один из режимов работы, в котором станция сканирует сектор оперативного пространства, распознает угрожающие объекты, указывает тип объекта (человек или машина), принимает решение о необходимом количестве выстрелов для гарантированного уничтожения и осуществляет поражение.



Как уточняется в описании к ролику, система может функционировать в режиме боевого дистанционно управляемого модуля, предоставляя оператору автомат распознавания и подсветки целей, автомат сопровождения наземных, воздушных и морских целей, баллистический вычислитель. Оружие снабжено системой гиростабилизации, позволяющей вести огонь в движении, и двухспектральной оптикой, которая позволяет использовать комплекс в любое время суток и условиях ограниченной видимости.

"Под управлением боевого искусственного интеллекта станция может успешно выполнять задачи без оператора-человека. Боевой искусственный интеллект выполняет функции обнаружения и распознавания целей, определяет приоритеты в последовательности поражения, отдает команды автомату сопровождения и принимает решение об открытии огня", - говорится в сообщении.

Искусственный интеллект построен на основе искусственных нейронных сетей и может дообучаться в процессе работы. Станция способна самостоятельно принимать решение об исключении из сектора поражения объектов, не представляющих опасность, например, животных, что минимизирует вероятность их поражения.

01.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
AI
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