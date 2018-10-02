Путин в ходе визита в Индию обсудит военно-техническое сотрудничество
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Индию будет обсуждать вопросы военно-технического сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 октября, сообщала ранее пресс-служба Кремля.
"Путин действительно поедет в Индию. Состоится официальный визит президента России. Действительно, планируется к подписанию целый пакет документов, и, действительно, на повестке дня переговоров будет фигурировать тема ВТС (военно-технического сотрудничества - ред.). Каких-то деталей я вам предоставить не могу", - сказал Песков.
01.10.2018
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Права на данный материал
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Материал размещен правообладателем
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02.10.2018
Песков на вопрос о поставках С-400 в Индию: в ходе визита Путина в эту страну тема ВТС будет обсуждаться
4 комментария
№1
А.С.Б.
02.10.2018 12:16
ага, дядя Вова)...привезите чо нибудь вкусненькое для нашего ВПК)...ярдов на 10 хотя бы)...
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№2
Байкал57
02.10.2018 12:40
Для Н.Моди президент США поболее нашего считает ТРАМП ИХ! Брать будут иранскую нефть в полцены при нынешних больших ценах, а в оплату индийские лекарства и продукты бартером.
Наш интерес в участии строительства 4 трубного газопровода под водой(54мм стенка) Иран-Дели.
Фрегаты и С-400 это половина договора.
Наш интерес в участии строительства 4 трубного газопровода под водой(54мм стенка) Иран-Дели.
Фрегаты и С-400 это половина договора.
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№3
gerrfrost
02.10.2018 13:58
Цитата, А.С.Б. сообщ. №1
ага, дядя Вова)...привезите чо нибудь вкусненькое для нашего ВПК)...ярдов на 10 хотя бы)...Слухи были про подписание контракта по С-400 на >5 млрд. зеленых...
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