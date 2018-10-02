Педагогов буду призывать на военную службу в России один раз в год

КУРСК, 1 окт - РИА Новости. Педагоги с этого года будут призываться на военную службу один раз в год - в период весенней кампании, сообщил в понедельник начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"В осеннюю кампанию не будут призываться на военную службу граждане, являющиеся педагогическими работниками, которые в соответствии с законодательством призываются один раз в год с 1 мая по 15 июля", - сказал Бурдинский на пресс-конференции об итогах весеннего призыва граждан на военную службу и задачах на осенний призыв 2018 года.

Как он отметил, граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на уборочных работах, будут призываться на военную службу после 15 октября.

Бурдинский сообщил, что на месяц позже - с 1 ноября - призыв граждан на военную службу начнется в Республике Коми и в ряде районов Камчатского, Красноярского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.